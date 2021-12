Pierwszy smartfon z milionem w Antutu to.. Motorola. Znamy datę premiery

Prawdziwy flagowiec w drodze.

Źródło: Motorola



Ekstremalna wydajność w dobrej cenie?

Ze zgromadzonych do tej chwili informacji na temat modelu Edge X30 wynika, że będzie to naprawdę ciekawy model. Ma być wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz i obsługą HDR10+. Do wykonywania zdjęć posłuży potrójny układ aparatów o konfiguracji: 50 MP + 50 MP + 2 MP, a wbudowany akumulator ma obsługiwać szybkie ładowanie 68 W.



Najbardziej obiecująco wygląda jednak potencjalna wydajność modelu, którą zapewni wspomniany procesor Snapdragon 8 Gen1. Według obietnic Qualcomma, ma on oferować 20 procent większą wydajność ogólną od poprzednika i aż 30 procent większą wydajność w przetwarzaniu grafiki.



Motorola pochwaliła się, że Edge X30 osiągnął w benchmarku Antutu wynik przekraczający milion punktów, co jest najlepszym rezultatem w historii. Dotychczasowy rekordzista znajdujący się w oficjalnym rankingu wykręcił 858 tysięcy i była to Nubia Red Magic 6 ze Snapdragonem 888. W sieci możemy też znaleźć wyniki zbliżające się do 900 tysięcy, które osiągają urządzenia z najświeższym Snapdragonem 888+, jednak nikt nie zbliżył się do miliona.



Co ciekawe, niektóre przecieki mówią, że Edge X30 ma być rozsądnie wycenionym urządzeniem, podobnie jak zaprezentowany niedawno



Źródło:



Ze zgromadzonych do tej chwili informacji na temat modelu Edge X30 wynika, że będzie to naprawdę ciekawy model. Ma być wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz i obsługą HDR10+. Do wykonywania zdjęć posłuży potrójny układ aparatów o konfiguracji: 50 MP + 50 MP + 2 MP, a wbudowany akumulator ma obsługiwać szybkie ładowanie 68 W.Najbardziej obiecująco wygląda jednak potencjalna wydajność modelu, którą zapewni wspomniany procesor Snapdragon 8 Gen1. Według obietnic Qualcomma, ma on oferować 20 procent większą wydajność ogólną od poprzednika i aż 30 procent większą wydajność w przetwarzaniu grafiki.Motorola pochwaliła się, że Edge X30 osiągnął w benchmarku Antutu wynik przekraczający milion punktów, co jest najlepszym rezultatem w historii. Dotychczasowy rekordzista znajdujący się w oficjalnym rankingu wykręcił 858 tysięcy i była to Nubia Red Magic 6 ze Snapdragonem 888. W sieci możemy też znaleźć wyniki zbliżające się do 900 tysięcy, które osiągają urządzenia z najświeższym Snapdragonem 888+, jednak nikt nie zbliżył się do miliona.Co ciekawe, niektóre przecieki mówią, że Edge X30 ma być rozsądnie wycenionym urządzeniem, podobnie jak zaprezentowany niedawno model G200 . Jeśli to okaże się prawdą, będziemy mieli do czynienia z niewątpliwym materiałem na hit.Źródło: Gizmochina / fot. tyt. Motorola

Motorola w ostatnich latach zasłynęła raczej jako producent solidnych urządzeń z niższej średniej półki, mimo iż w ofercie ma też kilka lepszych modeli. Dawno nie widzieliśmy jednak prawdziwego flagowca, który mógłby na równi konkurować z najlepszymi urządzeniami od Samsunga, OnePlusa czy Xiaomi. Bardzo możliwe, że zmieni to nadchodzący model Edge X30, którego premiera została właśnie ogłoszona. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to flagowiec z krwi i kości, o najlepszej specyfikacji.Chiński oddział firmy zapowiedział prezentację X30, która odbyć się już 9 grudnia. Będzie to wydarzenie wyjątkowo istotne, ponieważ pomiędzy producentami trwa aktualnie wyścig o to, kto wypuści na rynek pierwszy smartfon wyposażony w układ Snapdragon 8 Gen1 . Wygląda na to, że Motorola jest na najlepszej drodze, aby go wygrać. Najwcześniejsza premiera, o której dotychczas wiedzieliśmy, ma odbyć się w połowie miesiąca i będzie to Xiaomi 12.