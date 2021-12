Nadchodzą tanie karty graficzne od Nvidii, AMD i Intela. Gracze odetchną?

Z powodu wysokich cen i niskiej dostępności kart graficznych coraz częściej sięgamy po starsze niżej pozycjonowane konstrukcje, w tym używane. Zauważają to także producenci, którzy według nieoficjalnych doniesień szykują się do zaprezentowania całej gamy GPU z budżetowego segmentu już w 2020 roku. Do wyścigu dołączy też Intel.



AMD Radeon RX 6500 XT, GeForce RTX 3050 i Intel ARC A380 powalczą w budżetowym segmencie

Poza możliwością pojawienia się Radeona RX 6500 XT czy RTX 6400, według kopite7kimi z Twittera, Nvidia ma pracować nad RTX 3050. Karta miałaby być wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6. Model powinien być oparty o rdzeń GA106-150 i mieś 3072 jednostki CUDA. To zapowiedź różnic względem mobilnej rodziny RTX 3050, gdzie można znaleźć GPU GA107. Premiera układu miała by się odbyć w drugim kwartale 2022 roku.



Z powodu wysokich cen i niskiej dostępności kart graficznych coraz częściej sięgamy po starsze niżej pozycjonowane konstrukcje, w tym używane. Zauważają to także producenci, którzy według nieoficjalnych doniesień szykują się do zaprezentowania całej gamy GPU z budżetowego segmentu już w 2020 roku. Do wyścigu dołączy też Intel.Poza możliwością pojawienia się Radeona RX 6500 XT czy RTX 6400, według kopite7kimi z Twittera, Nvidia ma pracować nad RTX 3050. Karta miałaby być wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6. Model powinien być oparty o rdzeń GA106-150 i mieś 3072 jednostki CUDA. To zapowiedź różnic względem mobilnej rodziny RTX 3050, gdzie można znaleźć GPU GA107. Premiera układu miała by się odbyć w drugim kwartale 2022 roku.

Podobno szukuje się desktopowy GeForce RTX 3050 / Foto: kopite7kimi @ Twitter



Z Radeonem RX 6500 XT i GeForcem RTX 3050 miałby powalczyć Intel ze swoim ARC A380 Graphics. Leaker TUM_APISAK oznajmił na swoim Twitterze, że Intel DG2-128EU miałby legitymować się taktowaniem w boost na poziomie 2,45 GHz i dostać 6 GB pamięci GDDR6. TUM_APISAK dodaje, że Intel ARC A380 ma wydajność porównywalną do Nvidiii GeForce GTX 1650 Super. Taka moc nie napawa przesadnym optymizmem, ale wiele na to wskazuje, że to tylko przejściowe wyniki i poprawią się do premiery dzięki optymalizacji sterowników.



Z Radeonem RX 6500 XT i GeForcem RTX 3050 miałby powalczyć Intel ze swoim ARC A380 Graphics. Leaker TUM_APISAK oznajmił na swoim Twitterze, że Intel DG2-128EU miałby legitymować się taktowaniem w boost na poziomie 2,45 GHz i dostać 6 GB pamięci GDDR6. TUM_APISAK dodaje, że Intel ARC A380 ma wydajność porównywalną do Nvidiii GeForce GTX 1650 Super. Taka moc nie napawa przesadnym optymizmem, ale wiele na to wskazuje, że to tylko przejściowe wyniki i poprawią się do premiery dzięki optymalizacji sterowników.

Intel ARC A380 miałby konkurować z nowościami niskiego segmentu od Nvidii i AMD / Foto: TUM_APISAS @ Twitter



Nowe grafiki dwóch starych producentów i nowego gracza już w drugim kwartale 2022 roku

Jeśli doniesienia okażą się trafne, to wszystkie opisywane relatywnie niedrogie karty graficzne zobaczymy na półkach sklepów już w pierwszej połowie 2022 roku. Jednak należy pamiętać o możliwości zmian terminów premier. Tym bardziej, że karty nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane. Głównym problemem może być jednak podaż w stosunku do popytu i końcowa cena. Nawet nie tyle MSRP, co realna dla konsumentów w sklepach. W końcu wszyscy oczekujemy końca kryzysu z GPU i innymi komputerowymi sprzętami.



Zobacz również: Nvidia GeForce Now RTX 3080 debiutuje w Polsce, kolejne gry w usłudze grania w chmurze



Źródło: Jeśli doniesienia okażą się trafne, to wszystkie opisywane relatywnie niedrogie karty graficzne zobaczymy na półkach sklepów już w pierwszej połowie 2022 roku. Jednak należy pamiętać o możliwości zmian terminów premier. Tym bardziej, że karty nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane. Głównym problemem może być jednak podaż w stosunku do popytu i końcowa cena. Nawet nie tyle MSRP, co realna dla konsumentów w sklepach. W końcu wszyscy oczekujemy końca kryzysu z GPU i innymi komputerowymi sprzętami.Źródło: videocardz / Foto tytułowe: Pixabay

W niskim segmencie będzie tłoczno.