Xiaomi 12: mamy możliwą datę premiery. Jest też specyfikacja

Będzie kilka wariantów.





Xiaomi 12, 12X i 12 Pro: co o nich wiemy?





fot. Weibo

Wygląda na to, że jeszcze przed końcem 2021 roku Xiaomi będzie chciało zaprezentować nam swoje nowe, flagowe smartfony z serii 12. Najnowsze wieści mówią o tym, iż na scenie zobaczymy nie jeden, a trzy różne warianty urządzeń: model Xiaomi 12, Xiaomi 12X i Xiaomi 12 Pro.Kiedy dokładnie możemy spodziewać się premiery oraz co już wiemy o specyfikacji tych urządzeń?Nowe smartfony Xiaomi mają być oznaczone numerami kodowymi L3A, L3 i L2. Xiaomi Mi 12 Pro zostanie zapewne wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,81 cala - bardzo prawdopodobne, że będzie to panel zakrzywiony po boku. Pod obudową znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - ten został zapowiedziany całkiem niedawno i jest najmocniejszą propozycją w portfolio amerykańskiego producenta. Pozostałe detale dotyczące modelu 12 Pro pozostają w tajemnicy.Jest bardzo prawdopodobne, że dwa pozostałe modele, czyli 12 i 12X również będą korzystały z ekranu AMOLED z zakrzywionymi krawędziami. Oba smartfony mają obsługiwać rozdzielczość full HD+ z częstotliwością odświeżania 120Hz. Pod obudową najpewniej również znajdzie się najnowszy, wspomniany procesor Qualcomma. Do tego wszystkiego możemy dorzucić również baterię 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 67W.Każdy z nowych smartfonów Xiaomi miałby działać pod kontrolą MIUI 13 opartym na systemie Android 12 od Google.Co jeszcze wiemy?Co nieco o aparatach. Źródło zdradza, że modele Xiaomi 12 i 12X zostaną wyposażone w sensor główny o rozdzielczości 50 megapikseli. Z przodu z kolei producent umieści kamerkę do selfie o rozdzielczości 20 megapikseli.Jak podoba Wam się tego typu specyfikacja? Jest konkurencyjnie, czy w tym roku Xiaomi wypada nieco słabiej? Jak dla mnie model 12 może sporo namieszać.Źródło: TechRadar / fot. instalki.pl