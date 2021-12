Nadchodzi Google Pixel Watch. To będzie hit czy kit?

Oficjalny rywal dla Apple Watch.





Google przygotowuje smartwatch o kryptonimie Rohan





fot. Samer Khodeir - Unsplash

Po latach prób i błędów, wygląda na to, że Google w końcu zdecydowało się na stworzenie własnego smartwatcha. Oficjalna premiera urządzenia ma odbyć się w 2022 roku - według źródeł zaznajomionych z całą sprawą.Czego dokładnie możemy się spodziewać? Na pierwszy rzut oka realnego i groźnego rywala dla Apple Watcha.Google od lat tworzy własne smartfony w ramach linii Pixel i trzeba przyznać, że sprzedają się one całkiem nieźle. Amerykańska firma nigdy nie zaprojektowała własnego, autorskiego smartwatcha pomimo tego, że przecież rozwija oprogramowanie przeznaczone na inteligentne zegarki - Wear OS. I to od 2014 roku! To wszystko wkrótce może się jednak zmienić.Najnowsze przecieki wskazują na to, iż zegarek o nazwie kodowej “Rohan” jest intensywnie opracowywany przez Google. To pokłosie przejęcia między innymi firmy Fitbit zajmującej się podobnymi akcesoriami. Według raportu Insidera, nie jest jeszcze jasne, czy Google będzie nazywało swój zegarek Pixel Watch czy też zdecyduje się na inną nazwę. Według przecieków, inteligentny zegarek Amerykanów ma kosztować więcej niż przeciętny Fitbit i będzie bezpośrednio konkurował z Apple Watchem.W zegarku Google’a możemy spodziewać się funkcji śledzenia kondycji, pulsometru oraz nowego oprogramowania mającego być wynikiem integracji platformy Fitbit z Wear OS. Ostatni z wymienionych systemów nie radzi sobie zbyt dobrze na rynku. Jego przeprojektowanie mogłoby być swoistą próbą reanimacji trupa. Problem jest taki, że Google próbowało już tego typu działań, które zawsze kończyły się niepowodzeniem. Czy tym razem się uda?Google od kilku miesięcy oficjalnie zdradzało, że opracowuje własne urządzenie do noszenia - poza linią smartfonów Pixel. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko czekać na jego premierę. Ta odbędzie się w 2022 roku.Kiedy? Dokładnie nie wiadomo.Źródło: BI / fot. Emiliano Cicero - Unsplash