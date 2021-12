INNO DAY 2021. Dołącz do wydarzenia, aby poznać innowacje OPPO

Coś dla miłośników technologii.

OPPO INNO DAY 2021 także interaktywnie

Producenci elektroniki lubią chwalić się innowacjami i rozwiązaniami, które w przyszłości trafią do konsumentów. Osoby zainteresowane nowinkami technologicznymi mogą w tym roku wziąć udział w wydarzeniu, które odbędzie sięw myśl hasła Reimaging the future.Podczas wydarzenia firma zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz strategię na najbliższy czas. Stacjonarnemu eventowi w Shenzhen w Chinach będzie towarzyszyć wyjątkowe interaktywne wydarzenie online, a jego uczestnicy zostaną zabrani do wirtualnego świata OPPO INNO WORLD. Wydarzenie rozpocznie się 14 grudnia o 9:00 rano czasu polskiego.Wydarzenie INNO DAY, które odbyło się po raz pierwszy dwa lata temu, rokrocznie pokazuje, w którym kierunku zmierza marka OPPO. Podczas inauguracji w 2019 roku, firma zaprezentowała swój ekosystem oparty na najnowszych zdobyczach technologicznych m.in. okulary AR, router 5G CPE oraz smartwatch. W zeszłym roku światło dzienne ujrzały trzy koncepcyjne produkty, na czele z pierwszym na świecie smartfonem z rozwijanym ekranem.W tym roku sama formuła eventu będzie interaktywna, gdyż da możliwość wejścia uczestnikom do cyfrowego świata.