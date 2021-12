Hi Nova 9 oficjalnie. To znany model Huaweia, jednak z 5G i usługami Google

Kolejna sztuczka, która pozwoli ominąć sankcje.





Za 5G trzeba dopłacić

Hi Nova, tak jak pierwowzór, jest też dostępny w wersji Pro. Przypomnijmy, że Huawei Nova 9 jest wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,57 cala, a Pro ma matrycę o 0,15 cala większą. Urządzenia bazują na chipsecie Qualcomm Snapdragon 778G, a zdjęcia można wykonywać poczwórnym aparatem z 50-megapikselową jednostką główną.



Co ciekawe, modele Hi Nova startują z nieco wyższymi cenami, niż odpowiedniki z logiem Huaweia. Za moduł 5G, będący jedyną różnicą w specyfikacji, trzeba dopłacić 300 juanów ( niecałe 200 złotych) - taka jest różnica w cenie, między podstawowym Hi Nova 9, wycenionym na 2999 juanów, a Huaweiem Nova 9 (8 / 128 GB), który w momencie wrześniowej premiery kosztował 2699 juanów.



Wiele wskazuje na to, że to ciągle nie wszystko, co ma w zanadrzu Huawei. Jak mówią przecieki, wkrótce na rynku możemy zobaczyć modele Huawei w jeszcze innych odsłonach, ponieważ pojawiły się informacje o podobnej współpracy z firmami Xnova i PTAC. Ciągle są to jednak firmy operujące głównie w Chinach, także szanse na pojawienie się urządzeń Huawei z 5G i usługami Google w Europie są niewielkie.







Jakiś czas temu pisaliśmy o marce TD Tech , która ma być odpowiednikiem Huaweia, mającym w ofercie te same modele, jednak z usługami Google i łącznością 5G. Miałby to być nowy sposób na pośrednie wyzwolenie chińskiej firmy z amerykańskich sankcji. Teraz okazuje się, że marek sprzedających modele Huawei pod innym logiem może być więcej. Właśnie zaprezentowano smartfon Hi Nova 9, którego oficjalnym producentem jest China Post Communications Equipment, czyli oddział chińskiej poczty zajmujący się sprzedażą urządzeń elektronicznych.Smartfon jest niemal identyczny jak Huawei Nova 9 , a różnice to jedynie obecność modułu 5G i inne logo na obudowie. Na pokładzie pracuje też Android 11, jednak ze względu na fakt, że jest to model na rynek chiński, usługi Google nie są nawet potrzebne.