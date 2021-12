Widzieliście już tę konsolkę od Qualcomma i Razera?

Szkoda, że na razie nie można jej kupić.





Qualcomm oficjalnie wchodzi na rynek gamingowy





Qualcomm w ostatnich godzinach zaprezentował nam naprawdę sporo nowości. Amerykańska firma pokazała swój nowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 oraz… ciekawą konsolkę, która została zaprojektowana przy współpracy z Razerem.Na ten moment tego sprzętu nie da się kupić, ale kto wie co przyniesie przyszłość. Celem Qualcomma jest bowiem ewidentne spopularyzowanie grania w chmurze.Qualcomm ogłosił, iż oficjalnie wkracza na rynek gamingowy - współpracując z Razem firma stworzyła Snapdragon G3x Gen 1 Developer Kit. To nic innego, jak przenośne urządzenie działające w oparciu o Androida, które obsługuje wszystkie dostępne gry, a także jest w stanie przesyłać je strumieniowo bezpośrednio na sprzęt. Razer Snapdragon G3x Gen 1 nie jest obecnie produktem konsumenckim możliwym do zakupu.Póki co sprzęt jest przeznaczony jedynie dla programistów.Qualcomm twierdzi, iż jego stworzenie miało zainspirować programistów i producentów do poszerzenia ich oferty w segmencie gier mobilnych. Snapdragon G3x Gen 1 Developer Kit może pochwalić się ekranem OLED o przekątnej 6,65 cala i odświeżaniem na poziomie 120Hz przy zachowaniu rozdzielczości full HD+. Na pokładzie nie zabrakło także miejsca na kamerkę internetową 1080p, rozbudowany system głośników, aktywne chłodzenie oraz modemy Wi-i 6, a także 5G ze wsparciem dla mmWave i Sub-6GHz. Konsolka Qualcomma i Razera pozwala także na podłączenie jej do zewnętrznego wyświetlacza za pomocą złącza USB typu C.Na ten moment nie wiadomo kiedy i czy w ogóle Qualcomm zdecyduje się na wprowadzenie swojej nowej konsolki na rynek konsumencki. Musicie jednak przyznać, że ta propozycja wygląda bardzo solidnie i faktycznie mogłaby się sprawdzić jako alternatywa dla Nintendo Switch czy też Steam Decka rozwijanego przez Valve. Mam rację?Pozostaje tylko zadać pytanie… ile to wszystko miałoby kosztować...Źródło: Qualcomm / fot. Qualcomm