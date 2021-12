Tesla Cyberquad już w sprzedaży. Dzieci będą zachwycone

Obiecany quad w niespodziewanej wersji.

Źródło: TeslaMały quad wyposażono w akumulator litowo-jonowy, który zapewnia mu 24 kilometry zasięgu i maksymalną prędkość na poziomie 16 kilometrów na godzinę. Tak, to osiągi gorsze od osiągów przeciętnej hulajnogi elektrycznej. Pojadz ma za to w pełni stalową ramę, amortyzowane siedzenie, regulowane zawieszenie, tylne hamulce tarczowe i listwy świetlne LED z przodu.Źródło: TeslaTesla podaje, że Tesla Cyberquad for Kids jest odpowiedni dla dzieci w wieku 8 lat i starszych, a maksymalna nośność to 68 kilogramów. Czuję, że jego możliwości wypróbuje niejeden ojciec.Cena Tesla Cyberquad for Kids wynosi 1900 dolarów, czyli ok. 7600 złotych. Można go kupić już teraz, a dostawy ruszą w ciągu 2 do 4 tygodni... O ile Elon Musk nie zmieni w tej kwestii zdania.Źródło: Tesla