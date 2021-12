Qualcomm prezentuje Snapdragon 8 Gen 1. Kto skorzysta z nowego procesora?

Trafi do najmocniejszych smartfonów.





Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - specyfikacja





fot. Qualcomm

Które firmy już stoją w kolejce?





Qualcomm oficjalnie zaprezentował swój nowy, flagowy procesor, który trafi do najmocniejszych smartfonów w 2022 roku: model Snapdragon 8 Gen 1. Konstrukcja została pokazana na dorocznym wydarzeniu SNapdragon Tech Summit.Snapdragon 8 Gen 1 jest pierwszym chipsetem producenta, który wprowadza nowy schemat nazewnictwa.Co jeszcze o nim wiemy?Snapdragon 8 Gen 1 to pierwszy procesor Qualcomma, który wykorzystuje rdzenie Armv3. Na pokładzie znajdziemy jeden rdzeń Cortex-X2 o taktowaniu 3GHz, trzy rdzenie Cortex-A710 oraz cztery rdzenie Cortex-A1510. Qualcomm twierdzi, iż układ jest o 20 proc. szybszy od swojego poprzednika i posiada o 30 proc. lepszą energooszczędność. Rdzenie Armv3 wspierają znacznie szybsze uczenie maszynowe i funkcje powiązane ze sztuczną inteligencją.Na pokładzie procesora znajdziemy także 18-bitowe ISP pozwalające na nagrywanie wideo w 8K przy 30 klatkach na sekundę w HDR. Do tego wszystkiego możemy dołożyć możliwość robienia 240 zdjęć w ciągu sekundy, co powinno przełożyć się na lepszy tryb nocny i HDR. Snapdragon 8 Gen 1 dodaje także obsługę aparatów o rozdzielczości do 200 Mpix.Inne godne uwagi zmiany to między innymi przyspieszenie procesora graficznego, wprowadzenie obsługi Unreal Engine 5 czy też obsługa częstotliwości odświeżania 144Hz w rozdzielczości QHD+.Snapdragon 8 Gen 1 korzysta z modemu X65 zapewniającego pełne wsparcie dla sieci 5G i prędkości do 10Gb/s.Już teraz wiemy, którzy producenci będą masowo wsadzać nowego Snapdragona do swoich sprzętów. To wieloletni partnerzy Qualcomma. Wśród nich warto wymienić między innymi takie marki, jak: Xiaomi, Black Shark, Motorola, Honor, Nubia, iQOO, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Vivo i ZTE.Już w przyszłym roku możemy spodziewać się urządzeń, które zostaną wyposażone w Snapdragona 8 Gen 1.Czy to będzie najlepszy procesor na 2022 rok? Jak sądzicie?Źródło: Qualcomm / fot. Qualcomm