Zmień smartfon lub mini PC w laptop dzięki stacji Uperfect X Pro Lapdock

Podepnij dock do smartfonu i zyskaj laptop z ekranem 15,6 cala oraz touchpadem i klawiaturą

Już sporo lat mamy na rynku rozwiązania typu Samsung Dex, Motorola Ready For czy Huawei EMUI Desktop, które pozwalają zamienić typowy interfejs smartfonu w desktopowe środowisko bliższe wrażeniami do Windowsa czy Linuxa niż mobilnego Androida. Jednak wciąż jest wtedy problemem podłączenie telefonu. W domu oczywiście możemy mieć monitor, myszkę i klawiaturę, ale w takim wypadku różnie dobrze skorzystamy ze stacjonarnego PC. Za to w podróży ciężko liczyć na takie udogodnienia, noszenie ze sobą nawet małego normalnego ekranu i urządzeń wskazujących nie jest najwygodniejsze.Ciekawym pomysłem byłaby stacja dokująca w formie nieco przypominającej laptopa. Kolejnym dostępnym na rynku tego typu urządzeniem jest Uperfect X Pro Lapdock. Znajdziemy w nim dotykowy ekran IPS 4K (lub w tańszej edycji full HD) o przekątnej 15,6 cala. Ma też całkiem niezłe kolory, może pochwalić się pokryciem 100 proc. palety barw sRGB. Dodatkowo widać klawiaturę (choć bez sekcji numerycznej) z dużym touchpadem. Co ciekawe oba elementy są rozłączne. Mogą pracować zadokowane razem w formie podobnej do laptopa, ale też osobno, co niewątpliwie przypomina rozwiązane z hybrydowych komputerów Microsoft Surface. Ekran ma z tyłu charakterystyczną regulowaną podstawkę.