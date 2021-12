Coraz więcej układów AMD w samochodach Tesli. Także w Tesla Model Y

Firma Elona Muska zajmująca się elektrycznymi samochodami współpracowała w zasadzie ze wszystkimi dostawcami procesorów znanych z PC. Miała na pokładzie swoich aut chipy Nvidii, Intela i AMD. Pierwotnie postawiono na Nvidię, ale już kilka lat temu przestawiono się przede wszystkim na linię Intel Atom, która steruje centrami informacyjno-rozrywkowymi w Tesli Model 3, Model X i Model S.W ostatnim czasie nastąpiły zmiany dla Modelu S i X, które korzystają teraz z mikroprocesorów AMD. Jednak platforma AMD Ryzen właśnie weszła do kolejnej serii, czyli Tesli Model Y. Można się spierać czy rozwiązania AMD wpłyną już teraz na poprawę wrażeń dla użytkownika (oczywiście AMD Ryzen jest wydajniejszy niż platforma Intel Atom, ale nikt na Tesli nie renderuje wideo czy nie gra w Wiedźmina, więc dodatkowa moc może nie być odczuwalna), jednak widać w nich minus pod kątem logistyki. Mierzymy się z niedoborami chipów, także na rynku motoryzacyjnym, a Intel nie musi bić się o miejsce w TSMC, GlobalFoundries czy Samsungu z innymi zleceniodawcami. W końcu większość produkcji realizuje we własnych fabrykach.

Tak prezentuje się układ AMD montowany w chińskich Teslach Model Y / Foto: JayinShanghai @ Twitter

AMD Ryzen w Tesli Model Y na razie tylko na chińskim rynku

Tesla chce zapewne w przyszłości rozszerzyć możliwości swojego montowanego w samochodach systemu i wtedy faktycznie linia AMD Ryzen byłaby lepszym wyborem niż Intel Atom, jednak można spekulować, czy to najodpowiedniejszy moment na kolejną przesiadkę. Podczas Computex 2021 zaprezentowano Teslę Model S i Teslę Model X napędzane przez naprawdę wydajny układ AMD Ryzen z grafiką RDNA2. Sam Elon Musk stwierdził, że (przynajmniej teoretycznie) będzie można grać nawet w Wiedźmina 3 czy Cyberpunka 2077 na systemach informacyjno-rozrywkowych Tesli.Jeśli macie w planach zakup Tesli Model Y, to nie nastawiajcie się za mocno na obecność chipów AMD. Obecnie platforma AMD dostępna jest wyłącznie na rynku chińskim. Nie wiadomo jeszcze nic na temat ewentualnego rozszerzenia dostępu do AMD w Modelu Y dla innych regionów. Poza tym nawet jeśli Tesla tak postanowi, to niekoniecznie każda wersja wyposażenia będzie oferowana z innymi układami niż dotychczasowy Intel Atom.