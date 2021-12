Mikołajkowa promocja z realme Pad. Smukły tablet w premierowej specjalnej ofercie

Pierwszy w ofercie realme tablet jest już dostępny na polskim rynku. I to w dodatku od razu na start w mikołajkowej promocji jeszcze przez kilka najbliższych dni. Firma obecnie wprowadziła wersję bez LTE i z podstawową pamięcią RAM czy przestrzenią na dane, jednak wkrótce w sklepach ma się pojawić też drugi lepiej doposażony wariant.Tablet realme Pad dysponuje ekranem IPS o przekątnej 10,4 cala i podwyższonej względem full HD rozdzielczości WUXGA+ (dokładnie 2000 x 1200 pikseli). Wrażenia audiowizualne uzupełniają aż cztery głośniki zgodne ze standardem Dolby Atmos. Co więcej, tablet dysponuje dwoma aparatami 8 mpx z nagrywaniem w full HD 30 FPS (przedni jest w dodatku szerokokątny) i podwójnym mikrofonem z trybem redukcji szumów.

Obudowa tabletu realme Pad została wykonana z aluminium / Foto: realme

Osiem rdzeni MediaTek Helio G80, do 6 GB RAM i 128 pamięci oraz opcjonalne LTE

Urządzenie powinno sprawiać solidne wrażenie z racji wykorzystania aluminium do wykonania obudowy. Tablet realme Pad waży tylko 440 gramów, a jego wymiary wynoszą 245,1 x 155,9 x 6,9 milimetrów. Bateria 7100 mAh pozwala np. na oglądanie wideo nawet przez 12 godzin bez konieczności doładowania w trakcie takiego seansu. Urządzenie realme Pad obsługuje szybkie ładowanie 18 W, a nawet funkcję ładowania zwrotnego.Sercem realme Pad jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G80 z grafiką Mali-G52 MC2. Wspiera go 4 GB lub 6 GB pamięci RAM. Producent oddał do dyspozycji użytkowników 64 GB lub 128 GB przestrzeni na dane. Oczywiście można ją rozszerzyć wstawiając do czytnika kartę microSD nawet do 1 TB pojemności. Obecnie można zamawiać tablet w edycji 4 GB RAM z 64 GB pamięci na dane z samym WiFi bez LTE. Niedługo do sprzedaży trafi też wariant 6 GB RAM i 128 GB pamięci z modemem LTE.