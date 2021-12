Amerykanie chcą zdelegalizować boty wykupujące towary

Takie prawo przydałoby się i w Polsce.

Amerykanie przeciwko botom i scalperom

"Dwuizbowy projekt ustawy ma rozprawić się z cyber-Grinchami wykorzystującymi boty do tego, aby szybko wykupywać całe zapasy popularnych świątecznych gadżetów i odsprzedawać je rodzicom po wyższych cenach"

"Przeciętny kupujący nie jest w stanie konkurować z działającymi z prędkością światła botami. Konsument jest później zakładnikiem podmiotów odsprzedających towary po zawyżonych cenach"

"W tym szczególnie trudnym roku żaden Amerykanin nie powinien wydawać ciężko zarobionych pieniędzy na prezenty sprzedawane w zawyżonych cenach".

Nowe przepisy to tak naprawdę nowelizacja starego prawa

Boty wykupujące ze sklepów w sposób zautomatyzowany karty graficzne oraz konsole stały się plagą dzisiejszych czasów. Tak zwani "scalperzy" masowo wykupują towary w i tak zawyżonych cenach, aby sprzedać je jeszcze drożej. Rządy kilku państw na świecie chcą zakończyć ten proceder, a jako jedni z pierwszych reagują amerykański politycy. Przedstawiciele Demokratów przedstawili swoją propozycję przepisów zakazujących wykorzystywania botów do kupowania na stronach internetowych towarów takich jak wzmiankowane konsole do gier wideo i karty graficzne.W poniedziałek kongresmen Paul Tonko oraz senatorowie Richard Blumenthal, Chuck Schumer i Ben Ray Luján reaktywowali prace nad tak zwanym Stopping Grinch Bots Act, czyli ustawą mającą za zadanie dosłownie "uniemożliwić Grinchom psucie świąt". Grinch to fikcyjna postać z popularnego filmu "Grinch: świąt nie będzie" z 2000 roku i animacji pt. "Grinch" z roku 2018. Tym mianem określa się tutaj boty, odbierające radość z zakupów świątecznych konsumentom.– napisali prawodawcy w oświadczeniu.– mówił Schumer w komunikacie.Proponowane przepisy mają rozszerzać ustawę uchwaloną w 2016 roku, która zakazuje botom obchodzenia zabezpieczeń w celu kupowania biletów na wydarzenia publiczne, takie jak koncerty muzyczne i wydarzenia sportowe. Ponadto prawo zabrania skalperom odsprzedaży biletów kupionych przy wykorzystaniu botów.Tonko, Blumenthal i Schumer pierwotnie zaproponowali zmianę prawa jeszcze w listopadzie 2019 roku. Projekt trafił do zamrażarki. Od tamtego czasu problem scalperów eksplodował, ponieważ detaliści w dużej mierze sprzedają online najnowsze konsole do gier wideo i karty graficzne do komputerów osobistych.Źródło: house.gov