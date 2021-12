Xiaomi Pay i SwatchPay już wkrótce dla klientów PKO BP, wciąż czekamy na Google Pay

W PKO BP wkrótce zapłacisz smartbandem Xiaomi, a nawet zegarkami Swatch

Płacenie zbliżeniowo telefonem czy systemem z aplikacji danej sieci sklepów (dysponuje takim np. Lidl i Żabka) zamiast wyciągania portfela nie jest już niczym dziwnym. Do tego grona powoli i nieśmiało wchodzą transakcje NFC realizowane przez smart opaski i zegarki. Niestety dany bank i pomysłodawca konkretnego systemu płatności zbliżeniowych (najczęściej producent samego sprzętu) muszą wejść we współpracę. Nie jest to ogólne rozwiązanie jak np. wdrażanie transakcji NFC z aplikacji bankowej przez telefon, więc proces jest znacznie wolniejszy.Co jakiś czas dochodzą do nas informacje o nowych wdrożeniach w tym segmencie. Portal cashless.pl dowiedział się, że już w pierwszym kwartale 2022 roku klienci jednego z największych dostępnych w Polsce banków będą mogli płacić swoimi smart urządzeniami Xiaomi i Swatch. PKO BP planuje uruchomienie Xiaomi Pay i SwatchPay w najbliższym czasie.