Nadchodzi tablet Blackview Tab 11 – czego możemy się po nim spodziewać?

Nadciąga nowy tablet od Blackview.

Źródło: Blackview





Już niedługo swoją premierę będzie miał nowy tablet of firmy Blackview - Tab 11. Od 6 grudnia będziemy mieli okazję zakupić to urządzenie w okazyjnej cenie. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się co ma do zaoferowania ten tablet.Blackview Tab 11 to iście multimedialne urządzenie. Dlatego też zostało wyposażone w 10,36-calowy wyświetlacz. Ekran jest w stanie osiągnąć poziom jasności 360 nit dzięki czemu wyświetla niezwykle żywe kolory. Tablet oferuje również tryb ochrony oczu, który automatycznie dostosuje jasność do warunków panujących w naszych otoczeniu.By zapewnić jak najlepsze doznania audiowizualne, urządzenie posiada certyfikatdzięki czemu pozwala ono na strumieniowanie treści w 1080p i wyższych rozdzielczościach z takich serwisów jak Netflix, YouTube czy Disney+. Producent wyposażył tablet w dwa wbudowane głośniki by zapewnić jak najlepszą jakość odtwarzanej muzyki. Możemy także podłączyć słuchawki do tabletu za pomocą wejścia jack. Tablet jest także zaskakująco lekki – waży tylkoBlackview Tab 11 operuje na systemieopartym na Androidzie 11. Urządzenie napędzane jest przez 8-rdzeniowy procesoro taktowaniu 1.8 – 2.0 GHz. Do tego dochodzioraz 128 GB pamięci masowej eMMC 5.1, którą możemy dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty microSD.Urządzenie wspiera również technologięoraz posiada gniazdo Dual SIM. Tablet wyposażony jest w dwie kamerki – z przodu znajdziemy obiektyw Sony IMX219 (8 Mpix) natomiast z tyłu czeka na aparat. Firma Blackview zadbała o to by jej najnowszy tablet posiadał odpowiednie zasilanie. Bateria o pojemnościzapewnia od 5,5 godziny (oglądanie wideo) do aż 672 godzin (tryb standby) czasu pracy na jednym ładowaniu.Tab 11 sprawdzi się także w biurze. Możemy podłączyć do niego klawiaturę magnetyczną (sprzedawaną oddzielnie), która pomoże przemienić tablet w laptopa. System operacyjny Doke OS_P2.0 jest wystarczająco responsywny byśmy mogli komfortowo pracować. Tablet oferuje opcję, która pozwala operować dwoma aplikacjami naraz. Notatki zrobimy za pomocą ulepszonej aplikacji Notes, a w pracy pomoże nam preinstalowanyBlackview dba o naszą prywatność dzięki czemu możemy np. przyznać jednorazowe uprawnienia aplikacjom. Możemy także włączyć automatyczne resetowanie uprawnień dla nieużywanych programów. Większą kontrolę nad tabletem dają nam też programyoraz. Ten pierwszy pozwoli nam zarządzać m.in. aplikacjami czy baterią. Ten drugi pomaga w czyszczeniu procesów działających w tle oraz aplikacji, które działają w tle bez naszej zgody.Premiera Blackview Tab 11 odbędzie się 6 grudnia o godzinie 9:00 . Urządzenie będzie wtedy dostępne za $169.99 (bez VAT) czyli ok. 698 zł. W chwili obecnej możemy dodać produkt do koszyka by kupić go w okazyjnej cenie, gdy rozpocznie się akcja promocyjna.