Intel mocno się rozpędza. Nowe generacje kart graficznych nawet co roku

Bryce niejako potwierdził plany Intela, choć te zawsze mogą zostać skorygowane z biegiem czasu / Foto: własne - theBrycelsRt @ Twitter

Czas odległy, a plany mogą ulec zmianie, na razie wyczekujemy Intel Xe-HPG Alchemist

A to oznaczałoby doroczne premiery. 2022 - Intel Alchemist, 2023 - Intel Battlemage, 2024 - Intel Celestial i finalnie 2025 - Intel Druid. Według wcześniejszych danych niebieskich, generacje kart graficznych od pierwszej do trzeciej miałyby bazować na ulepszanej architekturze Xe HPG. Później jako odmiany Xe 2 HPG i Xe 3 HPG. Za to Druid otrzymałby zupełnie nową Xe Next Architecture.Jeśli faktycznie tak będzie, to rynek może się mocniej rozruszać. Trzeba jednak pamiętać, że mowa o długoterminowych planach. Informacje nawet pokrywające się obecnie z prawdą mogą nie mieć pokrycia w przyszłości z powodu konieczności kolejnych zmian terminów premier.