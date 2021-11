Karta graficzna mieni się kolorami jak kameleon. Palit ColorPOP RTX 3060 Ti

Grafiki ColorPOP z intrygującym designem, jako pierwszą Palit prezentuję RTX 3060 Ti

Przez ostatni rok nabycie karty graficznej w normalnej cenie bliskiej sugerowanej przez producenta graniczyło z cudem, a wybranie konkretnego modelu danego układu też nie jest normą. Raczej bierze się po prostu to, co jest. Jeśli jednak szukalibyście ciekawie wyglądającego GPU, lubicie kolory i akurat byłby dostępny Palit, to firma przygotowała nową interesującą serię w swoim portfolio.Karty graficzne linii Palit ColorPOP mienią się jak kameleony różnymi kolorami. Producent podkreśla, że to za sprawą specjalnego lakieru, którym została pomalowana obudowa poprawionego układu chłodzenia. W zależności od kąta patrzenia, karta mieni się nieco innymi kolorami. Zabieg ten można spotkać przy wielu przedmiotach, ale nie jest typowym wzornictwem dla kart graficznych, więc można potraktować go jako oryginalny ukłon w stronę klientów szukających nietuzinkowego designu.