Internet LTE w Play od teraz z cenionymi routerami TP-Link

Dwa nowe routery 4G LTE od TP-Linka w ofercie operatora komórkowego sieci Play

Jeśli zastanawiacie się nad zamówieniem komórkowego łącza internetowego w sieci Play, to do oferty operatora weszły właśnie cenione sprzęty marki TP-Link. Od teraz można wybierać sposób routerów także tego azjatyckiego koncernu. Poza tym też kilka innych urządzeń z logo TP-Link znalazło się w portfolio fioletowego dostawcy usług telekomunikacyjnych.Przede wszystkim warto wspomnieć o TP-Linku Archer MR600. Router obsługuje LTE cat. 6 z Carrier Aggregation. Transfery LTE mogą sięgać nawet do 300 Mb/s (o ile aktualny stan sieci na to pozwala). Router obsługuje WiFi ac 1167 Mb/s (zbiorczo). W paśmie 5 GHz do 867 Mb/s, a dla 2,4 GHz do 300 Mb/s. Poza tym zaopatrzono go w 4 gigabitowe porty LAN (przydatne, jeśli część naszych sprzętów ma tylko przewodowe karty sieciowe). Jeden z nich może pracować jako WAN, czyli kablowe źródło Internetu zamiast wbudowanego modemu LTE (w jego przypadku wystarczy włożyć kartę SIM). Jeśli kiedyś zmienimy ofertę i będzie nam potrzebny router z portem WAN RJ-45, to nie trzeba będzie wymieniać urządzenia.