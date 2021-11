Superszybki SSD Samsung 980 Pro Heatsink w sklepach. Idealny do Sony PS5

W połowie października doszły do nas pierwsze informacje na temat nowej edycji SSD z australijskiego oddziału Samsunga. Informowaliśmy o zapowiedzi Samsunga 980 Pro with Heatsink, czyli z dołożonym radiatorem. Po oczekiwaniu przez około półtora miesiąca mamy już oficjalne dane z polskiego oddziału, w tym sugerowane ceny w złotówkach.



Szukasz SSD do PS5? Samsung wprowadza właśnie flagowy 980 Pro z radiatorem

Nośniki SSD Samsung 980 Pro with Heatsink to specjalna odmiana dobrze znanego flagowego 980 Pro, ale wzbogacona o radiator. Do tej pory Koreańczycy nie stosowali tego elementu. Jak widać wymogi kompatybilności z Sony PlayStation 5 skłoniły koncern do zmiany podejścia. Oczywiście w komputerach SSD sprawdzi się tak samo dobrze. Jedyną przeszkodą dla części maszyn może być wysokość radiatora przy konstrukcji danego komputera przeznaczonej tylko dla SSD bez odprowadzacza ciepła lub radiatorach o bardzo niskim profilu. Ale wtedy zostaje podstawowy Samsung 980 Pro bez dopisku Heatsink.



W połowie października doszły do nas pierwsze informacje na temat nowej edycji SSD z australijskiego oddziału Samsunga. Informowaliśmy o, czyli z dołożonym radiatorem. Po oczekiwaniu przez około półtora miesiąca mamy już oficjalne dane z polskiego oddziału, w tym sugerowane ceny w złotówkach.Nośniki SSD Samsung 980 Pro with Heatsink to specjalna odmiana dobrze znanego flagowego 980 Pro, ale wzbogacona o radiator. Do tej pory Koreańczycy nie stosowali tego elementu. Jak widać wymogi kompatybilności z Sony PlayStation 5 skłoniły koncern do zmiany podejścia. Oczywiście w komputerach SSD sprawdzi się tak samo dobrze. Jedyną przeszkodą dla części maszyn może być wysokość radiatora przy konstrukcji danego komputera przeznaczonej tylko dla SSD bez odprowadzacza ciepła lub radiatorach o bardzo niskim profilu. Ale wtedy zostaje podstawowy Samsung 980 Pro bez dopisku Heatsink.

Dysk SSD Samsung 980 Pro with Heatsink - radiator także od spodu / Foto: Samsung



Wymiary nowego SSD to 24 x 80 x 8,6 mm w przeciwieństwie do zwykłego 22 x 80 x 4 mm. Pod względem wydajności i pozostałych parametrów Samsung 980 Pro with Heatsink wiele się nie różni od standardowej edycji. Osiąga do 7000 MB/s w sekwencyjnym odczycie i do 5100 MB/s dla zapisu. Mamy do czynienia z konstrukcją SSD NVMe PCI-Express 4.0 w standardzie 2280.



Wymiary nowego SSD to 24 x 80 x 8,6 mm w przeciwieństwie do zwykłego 22 x 80 x 4 mm. Pod względem wydajności i pozostałych parametrów Samsung 980 Pro with Heatsink wiele się nie różni od standardowej edycji. Osiąga do 7000 MB/s w sekwencyjnym odczycie i do 5100 MB/s dla zapisu. Mamy do czynienia z konstrukcją SSD NVMe PCI-Express 4.0 w standardzie 2280.

Samsung przygotował SSD w specjalnej edycji dla PS5 / Foto: Samsung



Ewentualne różnice w praktycznej pracy są owocem lepszego działania przy niższej temperaturze z racji zastosowanego chłodzenia. Według Samsunga różnica ma sięgać średnio 8 proc. "Wewnętrzne testy, z wykorzystaniem najnowszych konsol od Sony, przeprowadzone przez firmę Samsung, wskazały że dysk 980 Pro with Heatsink osiąga temperatury nawet o 21℃ niższe niż nośniki pozbawione dodatkowego chłodzenia."



Sporo pojemności dla Sony PlayStation 5 i PC, nawet 2 TB na dane

Co ciekawe Samsung wykorzystał Elips Controller wykonany w procesie technologicznym 8 nm, który ogranicza pobór energii w stosunku do wersji bez dodatkowego chłodzenia. Nośniki SSD Samsung 980 Pro with Heatsink będą dostępne z pojemnością 1 TB i 2 TB odpowiednio w sugerowanej cenie producenta 1099 złotych i 1999 złotych. Tym samym zrezygnowano z mniejszych edycji poniżej 1 TB. Standardowy 980 Pro ma jeszcze wariant 250 GB i 500 GB.



Zobacz również: Klasyczna gra narciarska wbudowana w Microsoft Edge. Podpowiadamy, jak ją uruchomić



Jeśli jesteście ciekawi dodatkowych informacji o dysku, to najlepiej sięgnąć po wpis przedstawiający podstawowy model SSD Samsung 980 Pro. Poza radiatorem (i co za tym idzie wymiarami) oraz drobnymi zmianami w kontrolerze nie ma za bardzo różnic.



Źródło: Samsung Ewentualne różnice w praktycznej pracy są owocem lepszego działania przy niższej temperaturze z racji zastosowanego chłodzenia. Według Samsunga różnica ma sięgać średnio 8 proc. "Wewnętrzne testy, z wykorzystaniem najnowszych konsol od Sony, przeprowadzone przez firmę Samsung, wskazały że dysk 980 Pro with Heatsink osiąga temperatury nawet o 21℃ niższe niż nośniki pozbawione dodatkowego chłodzenia."Co ciekawe Samsung wykorzystał Elips Controller wykonany w procesie technologicznym 8 nm, który ogranicza pobór energii w stosunku do wersji bez dodatkowego chłodzenia. Nośniki SSD Samsung 980 Pro with Heatsink będą dostępne z pojemnością 1 TB i 2 TB odpowiednio w sugerowanej cenie producenta 1099 złotych i 1999 złotych. Tym samym zrezygnowano z mniejszych edycji poniżej 1 TB. Standardowy 980 Pro ma jeszcze wariant 250 GB i 500 GB.Jeśli jesteście ciekawi dodatkowych informacji o dysku, to najlepiej sięgnąć po wpis przedstawiający. Poza radiatorem (i co za tym idzie wymiarami) oraz drobnymi zmianami w kontrolerze nie ma za bardzo różnic.Źródło: Samsung

Koreański flagowy SSD już z radiatorem.