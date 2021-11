Karty graficzne GeForce dostępne w gotowych zestawach komputerowych

Ich możliwości są coraz większe.

Najnowsza odsłona tej techniki, DLSS 2.3, w jeszcze inteligentniejszy sposób wykorzystuje wektory ruchu do poprawy szczegółowości przemieszczających się obiektów, rekonstrukcji cząsteczek, usuwania efektu smużenia i stabilności dynamicznej. Zskorzystać można już teraz w kilkunastu grach, w tym zarówno całkowicie nowych produkcji jak Marvel’s Guardians of the Galaxy lub Farming Simulator 22, jak i uznanych tytułach takich jak Doom Eternal, Cyberpunk 2077 czy Shadow of the Tomb Raider, które otrzymały odpowiednie łatki. Łączna liczba gier i aplikacji wykorzystujących technikę DLSS to już ponad 130 tytułów, a na jej popularność wpływa integracja z najpopularniejszymi silnikami gier, w tym Unreal Engine oraz Unity. Ponieważ DLSS używa dedykowanych rdzeni Tensor, można ją uaktywnić tylko na kartach graficznych RTX.Posiadacze innych modeli kart niż RTX również mogą uzyskać większą wydajność w grach dzięki mniej zaawansowanej, ale oferującej znakomite rezultaty technice, która umożliwia wyostrzanie i skalowanie obrazu we wszystkich tytułach, bez konieczności integracji tej funkcji przed deweloperów. W przypadku kart graficznych GeForce technika jest dostępna zarówno z poziomu Panelu sterowania NVIDIA, jak i aplikacji GeForce Experience , a parametry wyostrzania obrazu w poszczególnych tytułach można regulować za pomocą nakładki w uruchomionej grze. Użytkownicy innych kart graficznych będą mogli wykorzystać NIS dzięki temu, że NVIDIA udostępniła ten algorytm w postaci pakietu SDK z licencją open source. Wszyscy twórcy gier mogą zaimplementować technikę NIS w swoich tytułach tak, aby była dostępna na dowolnym sprzęcie.Ważnym aspektem w grach oprócz zwiększonej wydajności jest jakość wyświetlanego obrazu i NVIDIA umożliwiła graczom porównanie efektów zastosowania różnych technik graficznych za pomocą łatwego w zastosowaniu narzędzia. NVIDIA ICAT pozwala na łatwe porównywanie do 4 zrzutów ekranu lub materiałów wideo za pomocą suwaków, funkcji side-by-side wraz z możliwością natychmiastowego powiększania poszczególnych fragmentów obrazu.Dużą grupą graczy są fani tytułów e-sportowych, stawiających na bezpośrednią rywalizację. W przypadku wybieranych przez nich konfiguracji komputerów, oprócz czystej wydajności przekładającej się na wysoką liczbę wyświetlanych fps-ów, liczą się przede wszystkim jak najniższe opóźnienia. O pierwszy czynnik dba wydajna karta graficzna połączona z monitorem o odpowiednio wysokim odświeżaniu, dochodzącym nawet do 360 Hz. Niskie opóźnienia zapewnia technika NVIDIA Reflex, dostępna już w 25 grach, w tym w 12 z 15 najbardziej popularnych tytułach e-sportowych.Co najważniejsze, aby osiągnąć niższe opóźnienia wystarczy sama karta graficzna GeForce (technika wspiera zarówno modele z rodziny RTX jak i GTX) i aktywacja techniki Reflex w ustawieniach gry. Natomiast zawodowi gracze, którzy często dokonują zmian w swoim sprzęcie i chcą na bieżąco sprawdzać, czy zastosowane rozwiązania przyniosły zamierzony skutek, mogą skorzystać z dedykowanych monitorów, wyposażonych we wbudowany w module G-SYNC analizator opóźnień, który w czasie rzeczywistym mierzy wszystkie niezbędne parametry i wyświetla je bezpośrednio na ekranie. Różnica na poziomie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu milisekund jest nie do uchwycenia przez ludzkie oko, natomiast przekłada się bezpośrednio na liczbę trafień lub śmierci w strzelankach e-sportowych.Zarówno gracze, którzy streamują swoje rozgrywki, jak i tradycyjni użytkownicy korzystający z platform służących do komunikowania się i pracy zespołowej (Skype, Slack, Teams, Zoom, etc.) mogą w prosty sposób przekształcić dowolne pomieszczenie w domowe studio telewizyjne. Służy do tego wykorzystująca sztuczną inteligencję aplikacja NVIDIA Broadcast . Stale ulepszane narzędzie umożliwia usuwanie dźwięków otoczenia (m.in. hałasów urządzeń mechanicznych, szumów, odgłosów zwierząt), zastosowanie wirtualnego tła czy śledzenie naszej twarzy, aby zawsze była w centrum transmisji.Problemy z dostępnością na rynku komponentów wykorzystywanych przez branżę elektroniczną mogą nam niestety towarzyszyć jeszcze długo. W przypadku kart graficznych możemy temu zaradzić przeglądając oferty gotowych zestawów komputerowych, które pozwalają od razu po uruchomieniu cieszyć się rozrywką w najwyższej jakości obrazu.