Nieoficjalnie: to koniec serii Samsung Galaxy Note. Który model był najlepszy?

Legendarna czwórka czy wybuchowa siódemka?





Który smartfon z serii Note był najlepszy?





Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów serii Galaxy Note od Samsunga. Od wielu miesięcy w sieci pojawiały się plotki dotyczące możliwej rezygnacji z wspomnianej serii przez koreańskiego producenta, a informacje z tego weekendu zdają się to potwierdzać. Rewelacje, do których dotarł serwis ETNews wskazują na to, iż Samsung zakończył produkcję urządzeń z serii Galaxy Note. Warto pamiętać, że nie jest to jeszcze oficjalna informacja.Raport ETNews wskazuje na to, iż głównym powodem wstrzymania przez Samsunga produkcji modeli Galaxy Note ma być chęć zrobienia miejsca… liniom takim jak Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. Jest bardzo prawdopodobne, że w 2022 roku nie zobaczymy żadnego nowego urządzenia z serii Note. Koreańczycy planują wyprodukować zaledwie 13 milionów smartfonów z serii Z Fold i Z Flip.Jeśli seria Note nie zostanie wskrzeszona to… które urządzenie z tego portfolio było Waszym zdaniem najlepsze? W mojej opinii seria Note całkowicie zmieniła postrzeganie urządzeń mobilnych. Pamiętam, jak pierwszy raz Samsung kierował swoje nowe smartfony do użytkowników “biznesowych” i faktycznie Note był czymś, co każdy chciał mieć. W ostatnich latach idea posiadania Note’a nieco się rozmyła. Wszystkie urządzenia na rynku miały już większe ekrany, niektóre z nich dedykowany rysik, a zmiany w nowych Note’ach w porównaniu z flagową serią Galaxy S były (nie oszukujmy się) coraz mniejsze.Nic więc dziwnego, że składane sprzęty Samsunga mogły przyczynić się do decyzji o wycofaniu wspomnianej linii. Jeśli miałbym wybrać swoich faworytów z serii Galaxy Note, to byłby to model 4 i 7.“Czwórka”, kiedy wychodziła na rynek była prawdziwą rewolucją i pozwoliła Samsungowi odskoczyć od konkurencji, a “siódemka”... No cóż, wszyscy znamy tę historię z płonącymi bateriami i wycofaniem modelu przez producenta.A Ty? Którego Note’a pamiętasz najbardziej?Źródło: ETNews / fot. Zana Latif - Unsplash