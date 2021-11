Akcesoria dla gracza w Biedronce już od 2.12 [lista produktów]

Są także produkty Hykker.

Akcesoria dla gracza i produkty Hykker w Biedronce - 2.12.2021

Dziś w Biedronce zadebiutowała garść ciekawych gadżetów polskiej marki Moevi . Jeśli nic nie przypadło Wam do gustu, bez obaw. Już 2 grudnia w popularnej sieci dyskontów pojawią się akcesoria dla graczy oraz produkty lubianej marki Hykker . Co dokładnie będzie można kupić w trakcie wyprzedaży? Oto lista produktów.Istnieje całkiem pokaźna liczba młodych graczy z ograniczonym budżetem, do których to właśnie Biedronka kieruje swoją ofertę. W jej ramach kupić można cztery różne urządzenia.Na 79,90 złotych wyceniono klawiaturę dla gracza Dragon Breath z klawiszami "semimechanicznymi". Nie dajcie się zwieść - to tak naprawdę klikająca klawiatura membranowa, udająca klawiaturę mechaniczną. Trwałość klawiszy producent określa na 10 milionów kliknięć. 19 klawiszy obsługuje funkcję anty-ghosting. Całość jest dość ładnie podświetlona.