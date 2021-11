Gamingowy komputer RGB w drukarce. Niecodzienna obudowa robi furorę

Dwa lata temu mogliśmy obejrzeć akcję działu YouTube jednego z polskich dużych sklepów elektronicznych. Przedstawił rzekomy projekt nowej gamingowej drukarki RGB. To tylko żart, ale w pewnym sensie można w prawdziwym życiu spotkać się z drukarką dla graczy, a raczej z osobliwym komputerem-drukarką.Użytkownik serwisu reddit posługujący się pseudonimem rocketfellerbr zaprezentował swój projekt DESKJET GAMER. Humorystycznie stwierdził, że nie mógł sobie pozwolić na obudowę. Właśnie taka miałaby być geneza nietypowego sprzętu. Zamontował cały komputer w obudowie urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka ze skanerem i kopiarką) z seriiuprzednio wyjmując wszystkie jej wewnętrzne elementy. Niestety rocketfellerbr nie pochwalił się specyfikacją, można jedynie zgadywać, jakich części użył. Ewentualnie pewną podpowiedzią może być naklejka HyperX po lewej stronie na przedniej klapie drukarki. Pamięć RAM nie wygląda na moduły tej marki, ale może SSD SATA (spostrzegłem kable tego typu) pochodzi ze wspominanej gamingowej serii jeszcze niedawno należącej do Kingstona.

PC w obudowie Epson EcoTank / Foto: rockefellerbr @ reddit

To jeszcze nie wszystko, komputer The Comprinter II nawet potrafi drukować

Przez szybę niegdysiejszego skanera widać chłodzenie procesora z podświetleniem ARGB i pusty główny slot PCI-Express. W dobie wyjątkowo drogich kart graficznych i ich niższej dostępności, to nic niezwykłego. Jeśli jednak twórca maszyny uważa ją za gamingową, zapewne wybrał procesor AMD z wbudowanym nieco wydajniejszym iGPU, choć możemy jedynie gdybać. Da się też zauważyć, że klapa modułu skanera została trwale zdemontowana. Po oględzinach zastanawiająca jest tylko kultura pracy. Obudowa drukarki nie jest projektowana z myślą o przewiewie podzespołów komputerowych, więc jest szansa, że nietypowy PC osiąga wysokie temperatury lub przynajmniej głośno działa. Tak czy inaczej, poza zdjęciem i tytułem postu, rocketfellerbr nie przedstawił żadnych innych informacji.Opisując ten przypadek skojarzył mi się inny dość podobny projekt. Kilka lat temu Mason Stooksbury na swojej stronie podzielił się osobliwym The Comprinter II. Jednak w przeciwieństwie do redditowicza, użył wnętrzności z przenośnego komputera, a jego drukarka ciągle była funkcjonalna. Zdemontował jedynie skaner z urządzenia wielofunkcyjnego HP Envy 5660 przekształcając je w zwykłą drukarkę. W jego miejscu wylądowała płyta główna, a nawet (w klapie) ekran z netbooka Toshiba NB305.