15 tanich gadżetów z AliExpress, dzięki którym poczujesz się lepiej

Gadżety na jesienną chandrę.

1. Mini głośnik Bluetooth Xiaomi Mijia AI

2. Elegancko otwieracz do wina - bezwysiłkowy

3. Najmniejszy czytnik kart pamięci micro SD

4. Najwygodniejszy wieszak na ręczniki od Xiaomi

5. Nowoczesna smycz dla psa Xiaomi Moestar UFO

6. Router Xiaomi Mi AX3000 Wi-Fi 6 Mesh

7. Śpiewający kaktus - potrafi powtarzać słowa właściciela

8. Mini drukarka do zdjęć Xiaomi Mini

9. Wielofunkcyjne saszetki na narzędzia lub kosmetyki detailingowe

10. Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip S z GPS

11. Magnetyczna mata dla majsterkowiczów Xiaomi Mijia Wowpad

12. Soundbar do telewizora Xiaomi Redmi TV

13. Ogrzewacze do butów Xiaomi Youpin Sothing

14. Mini golarka podróżna od Xiaomi

15. Trymer Xiaomi Huanxing do włosów w nosie, uszach

Najwięcej radości dają na ogół rzeczy niematerialne, co nie oznacza wcale, że zakup taniego gadżetu nie może poprawić kiepskiego samopoczucia. Prezentujemy zestawienie 15 produktów znalezionych przez nas na AliExpress, za sprawą których można polepszyć humor sobie lub osobie obdarowanej.Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.Kieszonkowy głośnik Bluetooth przyda się do słuchania muzyki ze smartfona w łóżku oraz na zimowe wypady w większym lub mniejszym gronie znajomych.Jak najprościej otworzyć wino? Należy oczywiście wykorzystać korkociąg. Po co jednak męczyć się z klasycznym korkociągiem, który niszczy korek i często nie jest w stanie go wyciągnąć, skoro można postawić na taki oto elegancki gadżet, który dosłownie wyssie korek z butelki po wetknięciu weń szpikulca?Czytniki kart pamięci w komputerach stacjonarnych i laptopach odeszły w niepamięć. Jeśli chcesz móc wygodnie zgrać zawartość karty micro SD, na przykład z wideorejestratora, na swój PC, skorzystaj z tego oto kompaktowego czytnika kart pamięci w postaci breloka.To prawdopodobnie najładniejsze, najprostsze w instalacji i najprzyjemniejsze w użyciu wieszaki łazienkowe. Do wyboru różne kolory.Ładna i funkcjonalna smycz automatyczna poprawi humor podczas wędrówek z czworonożnym pupilem. Wygodna, podświetlana rączka i automatyczny system blokujący szarpnięcia to tylko niektóre atuty tego gadżetu.Zmęczony kiepskim zasięgiem Wi-Fi w domu? Postaw na sprzęt wykorzystujący najnowszy standard Wi-Fi 6. Polecamy europejską wersję routera Xiaomi, który dostępny jest też w formie zestawu Mesh, na który składają się dwa urządzenia.Tak, to słynny kaktus śpiewający "Koksu 5 gram". Zna też inne utwory i jest w stanie naśladować mowę właściciela. Tani, pozytywny gadżet.Nic nie poprawia nastroju tak, jak możliwość przejrzenia wydrukowanych zdjęć, na których uwieczniono najpiękniejsze chwile. Dziś nikt już nie chodzi w tym celu do fotografa, ale sporo ludzi decyduje się na zakup takich oto kieszonkowych drukarek wykorzystujących technologię ZINC.Bez względu na to czy lubisz majsterkować przy swoim samochodzie, czy też zajmujesz się detailingiem, przyda Ci się któryś z tych pasów. Niezbędne akcesoria będziesz miał zawsze pod ręką.Amazfit Bip S to prawdopodobnie najlepszy z najtańszych inteligentnych zegarków, oferujących możliwość skorzystania z modułu GPS. Sprzęt jest ładny, dobrze wykonany i jak na cenę 192 złotych działa zaskakująco dobrze. Można go zamówić z 3-dniową dostawą z Polski!Dużo majsterkujesz? Zainwestuj kilka złotych w taką oto matę magnetyczną, dzięki której już nigdy nie zgubisz żadnej śrubki.Dźwięk oferowany przez nowoczesne telewizory przeważnie nie stoi na zbyt wysokim poziomie. Można to zmienić inwestując kwotę ok. 300 złotych w niedrogi, ale całkiem niezły soundbar Xiaomi Redmi. Obsługuje łączność Bluetooth 5.0, ale ma także złącza S/PDIF oraz AUX.Jesień i zima to pory roku, gdy nierzadko wracamy do domu w mokrych butach. Najlepiej nie pozostawiać ich samych sobie do wyschnięcia, a pomóc im wyschnąć za pomocą tego oto niedrogiego akcesorium.Często podróżujesz, a nie lubisz dwudniowego zarostu? Spraw sobie taką oto kieszonkową golarkę Xiaomi, która pozwoli szybko się ogolić.Włosy wystające z nosa i uszu u Panów nie są specjalnie estetyczne. Na szczęście da się je łatwo usunąć za pomocą tego oto taniego trymera.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: