Cyber Monday w x-kom. Laptop gamingowy Dell, podzespoły i słuchawki w promocji

Black Friday już za nami, ale w wielu sklepach promocje trwają cały weekend, a nawet dłużej. Oczywiście warto brać tylko pod uwagę realne promocje i sprawdzić historię ceny danego produktu przed zakupem, aby nie okazało się, że cudowna promocja była tylko wydmuszką.Cyber Monday to dzień wyprzedaży w sklepach internetowych, który przed laty był odpowiedzią branży e-commerce na Black Friday organizowany głównie w sklepach stacjonarnych.Jednym ze sklepów, który szykuje ciekawe obniżki z okazji Cyber Monday jest popularny x-kom.pl. Przyjrzyjmy się zatem, jakie produkty warto kupić w promocji.Głównym punktem wyprzedaży będzie nie lada gratka dla graczy, a mianowicie notebook Dell Inspiron G15 , którego cena zostanie obniżona aż o 900 zł.Komputer wyposażono w procesor Intel Core i5-10200H, 16 GB RAM, dysk SSD M.2 PCIe 512 GB, ekran 15,6" Full HD 120 Hz oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. W cenie 3999 zł to naprawdę świata okazja.x-kom chwali się, że podczas Black Friday sprzedano łącznie 1016 płyt głównych, dlatego podczas Cyber Monday będzie można zgarnąć procesor AMD Ryzen 5 5600X za 1199 zł Na miłośników dobrego brzmienia w poniedziałek od rana czekać będą dokanałowe słuchawki Razer Hammerhead True Wireless Earbuds Mercury za 269 zł Z pewnością to nie koniec produktów, które będą dostępne w x-kom z okazji Cyber Monday. Jak tylko sklep poinformuje o kolejnych promocjach, wpis zostanie zaktualizowany.Źródło: x-kom