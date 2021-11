Handlowała podrobionymi akcesoriami do telefonów. Oszustkę zatrzymała policja

38-latka w opałach.

Handel podróbkami w Polsce jest zakazany, a za proceder ten grozi kara pozbawienia wolności. Boleśnie przekona się o tym 38-latka, którą zatrzymali funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Kobieta handlowała podrobionymi akcesoriami do telefonów komórkowych znanych firm. Kupiło je zapewne wielu Polaków, bowiem zatrzymana sprzedawała je również w Internecie.

Podrabiane akcesoria telefoniczne

"Łącznie policjanci zabezpieczyli na miejscu blisko 1000 sztuk m.in. słuchawek, baterii do telefonów, klapek obudów renomowanych firm. Wartość tych podrobionych przedmiotów oszacowano na kwotę blisko 100 tysięcy złotych"

Źródło: PolicjaO sprawie informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie. W efekcie kontroli przeprowadzonej w punkcie handlowym na terenie tego miasta, policjanci odkryli blisko 1000 sztuk produktów oznaczonych zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi znanych firm. Te sprzedawane były jako oryginalne, w związku z czym 38-latka może usłyszeć dodatkowy zarzut oszustwa.- czytamy w policyjnym komunikacie. Towar został już zabezpieczony przez policjantów, a 38-letnia właścicielka usłyszy wkrótce zarzuty.Źródło: PolicjaZgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.Źródło: KMP w Szczecinie