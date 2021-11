Jakie to wygodne! Dzięki Huawei Share pracuję na laptopie, tablecie i smartfonie

Huawei MateBook 14s w połączeniu z tabletem i smartfonem.

Synergia dwóch światów

Inteligentne funkcje zwiększają komfort pracy

W przypadku laptopów liczy się też wydajność oraz długi czas pracy na baterii. MateBook 14s dysponuje pojemną baterią 60 Wh, którą można ekspresowo naładować za pomocą kompaktowej ładowarki USB-C o mocy 90 W. Co więcej, ładowarki tej można użyć również do zasilania smartfonów i tabletów.Jak ten smukły notebook sprawdza się w pracy w połączeniu z innymi urządzeniami marki? Tutaj warto przyjrzeć się technologii Huawei Share.Zacznę od mojej ulubionej funkcji związanej z Huawei Share. Korzystając z dedykowanego oprogramowania dostępnego na laptopach Huawei mogę szybko przenieść interfejs smartfona na ekran MateBooka.Co ważne, samo łączenie telefonu z komputerem jest bajecznie proste. Wystarczy aktywować Wi-Fi, Bluetooth i NFC w telefonie i włączyć program PC Manager na swoim komputerze. Następnie przyłożyć odblokowany telefon do czujnika Huawei Share, który znajduje się zazwyczaj poniżej klawiatury.Ekran z telefonu wyświetla się w pionowym oknie (dostępny jest też tryb poziomy) i można obsługiwać go myszą uruchamiając ulubione aplikacje. Rozwiązanie to pozwala na uruchomieniewięc ulubione appki można mieć zawsze pod ręką na ekranie komputera.Jak użytecznie wykorzystać to rozwiązanie? Możesz, np. przesyłać pliki z telefonu na komputer za pomocą metody “przeciągnij i upuść”. Cały proces jest jeszcze wygodniejszy na MateBooku 14s, gdyż komputer wyposażono wWspomniałem wcześniej o pracy z dokumentami na smartfonie. Nie jest to najwygodniejsza metoda pracy, ale czasem konieczna. Dzięki Huawei Share mogę otworzyć dokument zapisany w pamięci telefonu, edytować go za pomocą klawiatury i myszy, a następnie zapisać naniesione zmiany. Ultra wygodne.Pamiętacie jeszcze jaka jest podstawowa funkcja naszych telefonów? Owszem, to rozmowy telefoniczne. Łącząc bezprzewodowo smartfon z laptopem Huawei można też odbierać połączenia telefoniczne czy wideorozmowy na komputerze. Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że podczas pracy taka forma komunikacji to maksymalna wygoda.Zalety Huawei Share docenią też osoby uczestniczące w spotkaniach online. Posiadając tablet MatePad można wykorzystać dodatkowy ekran, aby widzieć na nich uczestników spotkania, zyskując jednocześnie pełną przestrzeń roboczą na ekranie laptopa.W przypadku tabletów i komputerów możliwości integracji urządzeń są znacznie szersze. Można, np. powielić ekran MateBooka na ekranie tabletu w czasie rzeczywistym. To świetny sposób na przekształcenie tabletu w szkicownik do pracy w programach graficznych na laptopie.Dostępny jest też tryb “Współpraca”, wówczas tablet i laptop mogą jednocześnie korzystać z tej samej klawiatury i myszy. Pliki i teksty można wygodnie "przeciągać" między systemami operacyjnymi.To nie koniec użytecznych rozwiązań. Okazuje się, że w oprogramowaniu zaimplementowano funkcję nagrywania ekranu komputera bezpośrednio na smartfonie.Jak to działa? Wystarczy potrząsnąć smartfonem i przyłożyć go do płytki dotykowej komputera, gdzie znajduje się czujnik Huawei Share. Następnie potwierdzamy chęć nagrywania ekranu na komputerze i gotowe. Smartfon rejestruje to, co dzieje się na ekranie laptopa.Huawei idzie jeszcze dalej umożliwiając bezprzewodowe przesyłanie ekranu laptopa na duży wyświetlacz monitora HUAWEI MateView. Nie trzeba zatem motać się w plątaninie kabli, aby wygodnie pracować, np. w biurze podczas korzystania z programów wymagających większej przestrzeni roboczej.Jak widać, możliwość integracji różnych urządzeń z ekosystem Huawei ma wiele zalet, które można wykorzystać podczas pracy czy nauki.Najnowszy notebook MateBook 14s to sprzęt, który idealnie współpracuje z tabletami i smartfonami marki więc będzie doskonałym wyborem dla osób chcących wykorzystać potencjał drzemiący w ekosystemie Huawei.