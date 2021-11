Xiaomi 12 - poznaliśmy datę premiery flagowca ze Snapdragonem 8 Gen1

Duża premiera już wkrótce.

Jaki będzie Xiaomi 12?

Zgromadzone dotychczas przecieki pozwalają nam mniej więcej nakreślić, jakim smartfonem będzie nadchodząca "dwunastka". Urządzenie ma być wyposażone w zagięty na krawędziach ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z centralnie umieszczoną kamerą do wideorozmów i czytnikiem linii papilarnych pod powierzchnią. Za wydajność będzie odpowiadał najnowszy procesor Qualcomma, początkowo nazywany Snapdragonem 898, jednak według nowej nomenklatury będzie to



Układ aparatów ma składać się z trzech jednostek, z czego główna będzie miała 50-megapikselową matrycę. Wbudowany akumulator będzie obsługiwał ekstremalnie szybkie ładowanie o mocy 120 W. Bardzo możliwe, że Xiaomi 12 będzie też pierwszym smartfonem działającym od nowości na Androidzie 12 z



Zgromadzone dotychczas przecieki pozwalają nam mniej więcej nakreślić, jakim smartfonem będzie nadchodząca "dwunastka". Urządzenie ma być wyposażone w zagięty na krawędziach ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z centralnie umieszczoną kamerą do wideorozmów i czytnikiem linii papilarnych pod powierzchnią. Za wydajność będzie odpowiadał najnowszy procesor Qualcomma, początkowo nazywany Snapdragonem 898, jednak według nowej nomenklatury będzie to Snapdragon 8 Gen1. Nie ma wątpliwości, że nowy model dostanie minimum 8 GB pamięci RAM oraz minimum 128 GB pamięci na pliki. Układ aparatów ma składać się z trzech jednostek, z czego główna będzie miała 50-megapikselową matrycę. Wbudowany akumulator będzie obsługiwał ekstremalnie szybkie ładowanie o mocy 120 W. Bardzo możliwe, że Xiaomi 12 będzie też pierwszym smartfonem działającym od nowości na Androidzie 12 z nakładką MIUI 13.

Flagowy smartfon Xiaomi zbliża się wielkimi krokami. Do dziś wiedzieliśmy, że urządzenie zadebiutuje pod koniec tego roku, jednak nie znaliśmy żadnej konkretnej daty. Jedynym pewnikiem był od początku fakt, że premiera nastąpi po prezentacji Snapdragona 898 (30 listopada). Teraz, dzięki przeciekom od chińskiego Digital Chat Station, na które powołuje się serwis MyDrivers, pojawił się przewidywany termin i jest on bliższy, niż początkowo zakładaliśmy.Według źródła, premiera jest zaplanowana na 12 grudnia. To o tyle nietypowe, że jest to niedziela, a tego typu wydarzenia bardzo rzadko odbywają się w weekend. Przeważyła jednak podobno chwytliwa zbieżność cyfr, jako że mamy do czynienia z Xiaomi 12, a data to 12.12.Na wydarzeniu ma podobno odbyć się prezentacja dwóch modeli: Xiaomi 12 i 12X. Najprawdopodobniej, ten drugi będzie "lżejszą" wersją flagowca z nieco słabszą specyfikacją, ale też niższą ceną. Na 12 Ultra przyjdzie nam jeszcze poczekać do przyszłego roku.