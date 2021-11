W Biedronce debiutują polskie gadżety Moevi. Tani gimbal i nie tylko

Nowa marka w sklepach Biedronka.

Urządzenia Moevi w Biedronce od 29.11.2021

Osoby regularnie odwiedzające polskie sieci sklepów wiedzą doskonale, że w ich ofercie cyklicznie gości przystępna cenowo elektronika. Dla przykładu, wielu Polaków ze sklepami Lidl kojarzy gadżety firmy Silvercrest , a z ofertą Biedronki urządzenia marki Hykker . 29 listopada do sprzedaży w drugiej z wymienionych sieci trafią produkty nowej marki Moevi - i to całkiem interesujące.Już 29 listopada w sklepach Biedronka będzie można kupić trzy ciekawe urządzenia marki Moevi, należącej do znanej polskiej firmy mPTech. Mowa o bezprzewodowych słuchawkach nausznych Bluetooth z ANC, 3-osiowym gimbalu oraz głośniku Bluetooth. Zapewne domyślacie się, że wszystkie propozycje mają kusić nie tylko ceną, ale również relacją jakości do ceny.Tanie bezprzewodowe słuchawki z ANC? Słuchawki nauszne BT z ANC (aktywna redukcja szumów, do -22 dB) od Moevi są lekkie i wygodne, co potwierdzają nasze redakcyjne testy. Czas pracy na baterii ma wynosić nawet 70 godzin, a czas ładowania przez złącze USB-C to ok. 1,5 godziny.