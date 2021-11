Tania elektronika i elektronarzędzia w Lidlu. Norton Security Deluxe za grosze

Kuszące promocje.

Black Week w Lidlu - co warto kupić?

Black Week, czyli tydzień mniej i bardziej atrakcyjnych promocji Lidlu, nawiązujący swoją do trwającego dziś święta wyprzedaży o nazwie Black Friday, trwa w najlepsze. Część interesujących gadżetów trafiło na sklepowe półki na przestrzeni ostatnich dni, ale część pojawi się w sprzedaży jutro. Wśród nich znaleźliśmy kilka produktów, które chcielibyśmy polecić Waszej uwadze.Elektronarzędzia Parkside cieszą się pozytywnymi opiniami użytkowników i nikogo nie powinno dziwić to, że sprzedają się jak świeże bułeczki. Od dziś w sklepach Lidl da się kupić wiertarkowkrętarkę 2-biegowa o mocy 300 W w cenie 69 złotych, szlifierkę taśmową 240 W w cenie 119 złotych oraz wkrętarkę akumulatorową o maks. momencie obrotowym 10 Nm w cenie zaledwie 39 złotych.Na miłośników czystości czeka myjka ciśnieniowa 1300 W od Parkside za 129 złotych oraz odkurzacz Parkside do pracy na mokro lub sucho o mocy 1300 W w cenie 129 złotych.