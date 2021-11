Xiaomi Friday - lista produktów w promocji

Polujesz na sprzęt Xiaomi? Sprawdź.

Smartfony Cena (zł) Cena promocyjna (zł) Redmi Note 9T 64 GB 1199



1099



Redmi Note 9T 128 GB 1299



1199



Note 10 5G 128 GB 1199



1099



Note 9 64 GB 899



699



Note 9 Pro 64 GB 1299



899



Mi 11 Lite 6 + 128 GB (5G) 1899



1399



Mi 11 Lite 8 + 128 GB (5G) 1999



1499



Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 + 128 GB 1899



1399



Xiaomi 11 Lite 5G NE 8 + 128 GB 2099



1599



Mi 10T 6 + 128 GB 1999



1499



Xiaomi 11T 8 + 128 GB 2499



1999



Xiaomi 11T 8 + 256 GB 2699



2199



POCO X3 Pro 128 GB 1199



999



POCO X3 Pro 256 GB 1399



1199



Urządzenia ekosystemu Xiaomi







Odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop Essential



799



549



Słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic



149



89



Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter 1S



1899



1359



Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter Essential



1449



1099



Oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H



1299



799



Opaska Mi Smart Band 5



139



89



Opaska Mi Smart Band 6



219



169



Opaska Mi Smart Band 6 NFC



249



199



Smartwatch Mi Watch Lite (czarny)



249



199





Zestaw



Ceny urządzeń (zł)



Cena zestawu (zł)



Elektryczna hulajnoga Mi Electric Scooter Pro 2 AMG

+ odkurzacz Mi Vacuum Cleaner G10



3599 + 1199 ( 4798 )



3599



Elektryczna hulajnoga Mi Electric Scooter Pro 2

+ smartwatch Mi Watch (czarny)



2399 + 549 ( 2948 )



2399



Odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop PRO

+ oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3C



1559 + 499 ( 2058 )



1399



Oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H

+ odkurzacz Mi Vacuum Cleaner Light



1299 + 499 ( 1799 )



1199



Smartwatch Mi Watch (czarny) + słuchawki bezprzewodowe Mi True Wireless Earphones 2 Basic



549 + 149 ( 698 )



549





Kilkadziesiąt przecenionych produktów to dobry powód, aby zainteresować się Czarny Piątkiem w wydaniu Xiaomi. Popularny w Polsce producent przecenił sporo urządzeń, w tym smartfony, odkurzacze, słuchawki, hulajnogi czy zegarki.Wiele produktów z ekosystemu Xiaomi można kupić oszczędzając setki złotych. Kampania trwa od 26 listopada do 5 grudnia.Jakie produkty Xiaomi przeceniło z okazji Czarnego Piątku 2021? Oto ich lista:Promocja obowiązuje w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi: www.mi-store.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl oraz w dobrych sklepach ze sprzętem elektronicznym. Dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może się różnić. Promocje nie łączą się z innymi rabatami. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.Z kolei od 26 do 29 listopada będą dostępne ciekawe zestawy produktów Xiaomi.Promocja na zestawy obowiązuje tylko w stacjonarnych sklepach Xiaomi.Źródło: Xiaomi