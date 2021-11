MSI Spatium M480 HS. Superszybki SSD PCIe 4.0 z potężnym radiatorem

Nośniki danych SSD obsługujące interfejs NVMe PCI-Express 4.0 coraz mocniej zadomawiają się w naszych komputerach. Po premierze kolejnej generacji Inteli wspierających PCI-Express 4.0 i od dłuższego czasu działającymi na tym standardzie układami AMD, nowszy wariant coraz mocniej podgryza udziały bardziej klasycznych konstrukcji PCI-Express 3.0. MSI znane raczej z płyt głównych i kart graficznych (choć oferują także inne komponenty czy nawet np. kompletne laptopy) zaprezentowało właśnie wyjątkowo szybki SSD NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 w standardzie złącza M.2 i popularnym rozmiarze 2280.Model MSI Spatium M480 HS może pochwalić się iście wyścigowymi transferami na poziomie 7000 MB/s w odczycie i 6800 MB/s dla zapisu. Niestety nie podano żadnych dodatkowych szczegółowych danych na temat kontrolera czy użytych kości (poza tym, że to 3D NAND, czyli z pewnością 3D TLC) ani IOPS. MSI podkreśla, że dyski są kompatybilne z konsolami Sony PlayStation 5. Równie dobrze sprawdzą się też z komputerami stacjonarnymi czy laptopami (w ostatnim przypadku zakładam, że dopiero po zdjęciu układu chłodzenia).

SSD MSI Spatium M480 HS ma całkiem potężny radiator / Foto: MSI

Od 500 GB do 2 TB w solidnym i szybkim SSD z potężnym radiatorem

Tak, wsparcie dla PlayStation 5 oznacza obecność radiatora. I to całkiem sporego. "Dzięki strukturze ułożenia żeberek w stos, temperatura dysku SSD może być zredukowana nawet o 20°C pod obciążeniem." Jak dodaje MSI "pliki są chronione wbudowanymi zabezpieczeniami tj. szyfrowanie AES256, technologią E2E Data Protection, funkcją TRIM i korekcją LDPC ECC." Producent przygotował też aplikację MSI Center, w której przeniesiemy dane, będziemy mogli monitorować stan nośników czy ich wydajność. Dodatkowo dzięki oprogramowaniu firmy Actiphy dostajemy dostęp to tworzenia kopii zapasowych czy przywracania danych.MSI zapewnia 5 lat gwarancji z ograniczeniem zapisu nawet do 1400 TBW. Przygotowano pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB. Nośnik SSD MSI Spatium M480 HS edycja 1 TB dostępny jest w sugerowanej cenie 929 złotych, a w wariancie 2 TB za 1779 złotych. Niestety nie powiedziano nic w temacie dostępności czy ceny dla pojemności 500 GB.Źródło i foto: MSI