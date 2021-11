Seria Oppo Reno 7 oficjalnie. Trzy solidne średniaki w stylowych obudowach

Materiał na kolejny hit?

Oppo Reno 7

Źródło: Oppo



Aparat główny Reno 7 ma matrycę główną 64 MP sparowaną z optyką f/1.7. Dodatkowo, jest też jednostka 8 MP z obiektywem szerokokątnym i aparat makro 2 MP. Z przodu ulokowano pojedynczy aparat 32 MP bazujący na sensorze Sony IMX709. Wymiary Reno 7 to 156,8 × 72,1 × 7,59 mm, a waga - 185 gramów. Na uwagę zasługuje obecność szybkiego ładowania z mocą 60 W.



Oppo Reno 7 Pro

Jak wskazuje nazwa, jest to najlepszy model z linii. Został wyposażony w nieco większy ekran - 6,55 cala o rozdzielczości Full HD+. Podobnie jak w zwykłym Reno 7 jest to OLED z odświeżaniem 90 Hz, jednak ulepszono częstotliwość próbkowania dotyku do 1000 Hz (w Reno 7 i Reno 7 SE to tylko 180 Hz). Czytnik linii papilarnych ulokowano oczywiście pod powierzchnią panelu.





Źródło: Oppo



Za wydajność Reno 7 Pro odpowiada układ MediaTek Dimensity 1200 Max. Jest to jednostka wykonana w 7 nm procesie technologicznym z ośmioma rdzeniami - 1x ARM Cortex-A77 (3 GHz), 3x A77 (2.6 GHz), 4x ARM Cortex-A55 (2 GHz) i układem graficznym ARM Mali-G75 MC5. Dostępne warianty pamięci to: 8 lub 12 GB RAM LPDDR4x i 256 GB pamięci UFS 3.1



Aparat składa się z trzech jednostek: głównej 50 MP (Sony IMX766) + szerokokątnej 8 MP + makro 2 MP. Do selfie przeznaczono pojedynczy sensor 32 MP (Sony IMX709) umieszczony na niewielkiej wyspie w rogu ekranu. Maksymalna moc ładowania Oppo Reno 7 Pro to 65 W.



Oppo Reno 7 SE

Oppo w tym roku postanowiło skorzystać z nomenklatury Apple, co oznacza, że model SE jest urządzeniem najtańszym z serii. Ekran smartfona jest ten sam, co w Reno 7 (6,43″, odświeżanie 90 Hz, Full HD+, OLED), ale różnice widać już na przykład w potencjale wydajnościowym. Pod obudową drzemie bowiem procesor MediaTek Dimensity 900, a wariant pamięci RAM jest tylko jeden - 8 GB.





Źródło: Oppo



Aparat fotograficzny opiera się o jednostkę główną 48 MP z sensorem Sony IMX 581 i standardowo towarzyszy mu pojedyncze oczko makro 2 MP oraz aparat do portretów 2 MP. Oszczędności widać też w baterii, którą można ładować z maksymalną mocą 33 W.



Mimo przekątnej ekranu takiej samej jak w zwykłym Reno 7, gabaryty urządzenia są nieco większe - 160,2 × 73,2 × 7,45 mm, zapewne przez zastosowanie większych ramek wokół ekranu.



Ceny i dostępność

Jak na razie, seria Oppo 7 zadebiutowała tylko w Chinach. Do Polski trafi zapewne dopiero za kilka tygodni. Mimo to, warto powiedzieć słowo o cenach, które na rodzimym rynku prezentują się nie najgorzej.



Najtańszy Reno 7 SE startuje od 2199 juanów, czyli od około 1450 złotych. Reno 7 został wyceniony w podstawowej wersji na 2699 juanów (ok. 1760 zł), a wersja Pro jest dostępna od 3699 juanów, czyli około 2400 złotych.



Źródło: Oppo / fot. tyt. Oppo



Mimo, że smartfony Oppo nie należą do najtańszych, a marka nie ma zbyt długiej historii na polskim rynku, sprzedaż serii Reno 6 w naszym kraju jest zaskakująco dobra . Co więcej, według ostatniego raportu agencji Canalys, Oppo to trzeci najchętniej wybierany producent urządzeń mobilnych w trzecim kwartale tego roku. Dzisiaj, światło dzienne ujrzała kolejna generacja średniopółkowych smartfonów - Reno 7. Oto co ma do zaoferowania.Zaprezentowane dzisiaj modele to: OPPO Reno 7, OPPO Reno 7 Pro i OPPO Reno 7 SE. Dwa pierwsze cechują się bardzo podobnym wyglądem, nawiązującym do poprzednika (płaskie krawędzie boczne), SE nieco odbiega od tej stylistyki. Co ciekawe, każdy z telefonów ma całkiem inną specyfikację, a łączy je tylko bateria (4500 mAh) i obecność Androida 11 z nakładką ColorOS 12.Podstawowy model został wyposażony w ekran o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Jest to panel OLED z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 90 Hz i czytnikiem linii papilarnych w ekranie. Moc obliczeniowa jest generowana przez chipset Qualcomm Snapdragon 778G z 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 lub 256 GB pamięci magazynowej UFS 2.1.