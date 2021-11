AMD przygotowuje budżetowe karty graficzne. Spodobają Wam się

Rozwiązanie w dobie kryzysu?





AMD planuje ulgę dla naszego portfela?





fot. AMD

Rynek kart graficznych wygląda obecnie koszmarnie - od wielu miesięcy topowe konstrukcje są praktycznie niedostępne, a ceny układów z średniej półki poszły okropnie w górę. Wygląda na to, że AMD będzie chciało zaradzić takiej sytuacji.Najnowsze przecieki wskazują na to, że amerykańska firma będzie chciała zaprezentować dwie budżetowe karty graficzne. Modele zostały oznaczone odpowiednio jako AMD Radeon 6500XT oraz RX 400.Według nowych przecieków, AMD chce wypuścić na rynek kartę graficzną RX 6500 XT oraz RX 6400. Obie karty będę posiadały zaledwie 4 GB pamięci w standardzie GDDR6. Jeśli tego typu informacje okażą się prawdą, to będą to pierwsze układy amerykańskiego producenta z serii RDNA2 z mniej niż 8 gigabajtami pamięci operacyjnej. Zarówno model RX 6500 XT, jak i RX 6400 ma korzystać z GPU Navi 24, w pełni budżetowego rozwiązania, które pozwoli zapewne zmniejszyć finalny koszt obu kart.Przecieki wskazują również na maksymalnie 16 jednostek obliczeniowych oraz 1024 procesory strumieniowe w każdej z kart. Procesor graficzny miałby w tym przypadku działać na 64-bitowej magistrali pamięci.Do czego będą nadawać się nowe konstrukcje od AMD? Zapewne o tytułach AAA można zapomnieć. W tym wypadku Amerykanie celują w mniej wymagające gry oraz renderowanie niezaawansowanych plików graficznych czy filmów. Dla osób z chudszym portfelem, nowe karty AMD mogą okazać się idealnym wyborem - szczególnie w momencie składania nowego peceta.Wiadome jest, że nowe karty graficzne od AMD nie wypełnią rynku w segmencie flagowych GPU. To jednak całkiem ciekawa okazja, aby “przetrzymać” i poczekać aż topowe konstrukcje nieco stanieją, a sami producenci będą chcieli za nie bardziej racjonalne kwoty.Kiedy możemy spodziewać się premiery modelu RX 6500 XT i RX 6400? Zapewne na początku 2022 roku.Źródło: Videocardz / fot. AMD