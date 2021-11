Samsung inwestuje 17 miliardów w fabrykę. W tle nowe procesory

Firma stworzy fabrykę w Teksasie.





Samsung chce wejść o krok wyżej ze swoimi procesorami





fot. Samsung

Samsung oficjalnie ogłosił swoją nową inwestycję. Koreańska firma wyda 17 miliardów dolarów na zaawansowaną fabrykę procesorów w Teksasie. Jak donosi Wall Street Journal, Samsung chce w ten sposób uniezależnić się od zawirowań na rynku azjatyckim. Jednocześnie Koreańczycy utworzą na terenie USA nawet 1800 nowych miejsc pracy.Nowa fabryka Samsunga będzie posiadała powierzchnię około 1200 akrów.Kinam Kim, wiceprezes i dyrektor generalny Samsung Electronics Device Solutions Division przekazał w oświadczeniu, iż Koreańczycy dzięki pozyskaniu nowej przestrzeni będą w stanie lepiej zaspokajać wszystkie potrzeby swoich klientów. Inwestycja w nową fabrykę w USA ma przyczynić się również do zmniejszenia problemów z globalnym łańcuchem dostaw oraz obecną sytuacją na rynku półprzewodników. Kim podziękował również amerykańskiemu rządowi oraz prezydentowi Stanów Zjednoczonych - Joe Bidenowi.Oficjalnie, prace nad nową lokalizacją rozpoczną się w 2022 roku. Samsung przewiduje, że fabryka w Teksasie będzie w stanie produkować pierwsze układy już w 2024 roku. Analitycy wskazują na to, iż Samsung będzie dzielił moc przerobową fabryki na zasadzie “pół na pół”. Połowa produkcji trafi do partnerów Samsunga, a połowa zostanie wykorzystana przez Koreańczyków w ich własnych produktach.Niektóre doniesienia wskazują na to, że to właśnie w USA Samsung może przebić kolejną barierę - fabryka w Teksasie miałaby bowiem produkować procesory w 3 nanometrach. W ten sposób koreański gigant chce także konkurować z TSMC, które obecnie nie wyrabia w zakresie zaspokojenia popytu ze strony swoich partnerów. Co ciekawe, Samsung nie jest jedyną marką, która oficjalnie ogłosiła inwestycję ogromnych pieniędzy w nową fabrykę. Podobne plany ma także japońskie Sony. Firma wyda 7 miliardów dolarów na nowy teren w Japonii - ta fabryka z kolei nie zacznie pracować na pełnych obrotach co najmniej do końca 2024 roku.W ciągu najbliższych trzech lat, TSMC zainwestuje w nowe fabryki około 100 miliardów dolarów.Źródło: WSJ / fot. Babak - Unsplash