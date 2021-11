Black Week z OPPO. 500 zł zniżki na smartfony, tańsze słuchawki

W ramach OPPO Black Week w obniżonych cenach można kupić sztandarowe urządzenia marki – wybrane smartfony z Serii Reno i słuchawki Enco X oraz Enco Free2.Początkowo w ramach Black Week model Reno6 5G kosztował 2199 zł, ale od dziś został jeszcze mocniej przeceniony. Smartfon kupimy obecnie zaczyli aż o 500 zł taniej od ceny wyjściowej. Promocja na obydwa smartfony z Serii Reno6 potrwa do końca listopada.Warto przypomnieć, że Reno6 Pro można kupić w cenie 3199 zł.

OPPO Reno6 5G

Reno6 5G wyposażono w najnowszy układ MediaTek Dimensity 900, zintegrowany z 5G. Smartfon również oferuje technologię szybkiego ładowania 65W SuperVOOC 2.0 i dysponuje 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci masowej. Dzięki technologii OPPO RAM+ można uzupełnić pamięć RAM w tym modelu o dodatkowe 2GB/3GB/5GB pamięci ROM. Na wyposażeniu znajdziemy potrójną kamerę 64 MP z czujnikiem temperatury barw i przedni aparat 32 MP.Model OPPO Reno6 Pro 5G został wyposażony w 6,55-calowy, zakrzywiony wyświetlacz 3D AMOLED z częstotliwością odświeżania 90Hz i częstotliwością próbkowania dotyku do 180Hz. Na pokładzie Reno6 Pro 5G znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 870 z głównym rdzeniem Kryo 585 o taktowaniu nawet do 3,2GHz. Telefon dysponuje 12GB pamięci RAM i 256GB pamięci masowej w standardzie UFS 3.1, jak również opracowaną przez OPPO technologią RAM+.Omawiany smartfon wyposażono w dużą baterię 4500mAh i technologię ultra-szybkiego ładowania 65W SuperVOOC 2.0, która umożliwia naładowanie urządzenia w 100 % w niecałe 35 minut.Smartfony Serii Reno6 działają na systemie ColorOS 11.Wśród okazyjnych ofert można znaleźćstworzone we współpracy z Dynaudio. Słuchawki OPPO Enco X OPPO Enco Free2 są dostępne w cenach niższych już o ponad 200 zł.Źródło: OPPO