Qualcomm uprości nazwy swoich procesorów. Czemu trzeba było na to tyle czekać?

Chaos był niesamowity.





Qualcomm zorientował się, że samemu tworzy bałagan?





Qualcomm wydał ważne ogłoszenie, które szczerze mówiąc powinno nastąpić już co najmniej rok temu. Okazuje się, że amerykańska firma w najbliższych tygodniach zaprezentuje nam prawdziwy rebranding dotyczący nazewnictwa swoich procesorów.Co to oznacza? A no to, że o nazwach takich, jak Snapdragon 8xx, 7xx czy 6xx możemy już zapomnieć. Ma być prościej i mniej skomplikowanie.Nowe zmiany z inicjatywy Qualcomma pojawiają się na chwilę przed premierą kolejnego już, flagowego procesora firmy. Do tej pory sądzono, iż będziemy mieć do czynienia z układem Snapdragon 898, jednak jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie plotki będzie można wyrzucić do śmieci. Qualcomm chce bowiem, aby jego nowy procesor był pierwszym, który będzie pracował dla zupełnie nowej marki.Niestety amerykańskie przedsiębiorstwo nie uchyliło nam większego rąbka tajemnicy w tej sprawie. Uważam jednak, że sama decyzja o zmianie oraz wprowadzeniu nowej linii produktowej jest słuszna. W ostatnich latach w portfolio Qualcomma zaczął robić się prawdziwy bałagan. Owszem, procesory były kategoryzowane po numerach - kto by to jednak pamiętał?Qualcomm potwierdził jednak, że cyfra 8 będzie dalej należała do flagowego segmentu. Według Amerykanów, zmiana i uproszczenie nazewnictwa procesorów miała zostać skonsultowana z ponad 2000 partnerami firmy. Jakakolwiek ona by nie była, no to… musi być dobra, skoro wszyscy się na nią zgodzili.Jest bardzo prawdopodobne, że Qualcomm uchyli nam rąbka tajemnicy w momencie premiery swojego nowego, flagowego procesora - specjalne wydarzenie spodziewane jest jeszcze przed końcem listopada tego roku.Jak obstawiacie? Firma całkowicie przeprojektuje nazwy swoich procesorów, czy też będzie tylko i wyłącznie skupiała się na najmocniejszej półce? Osobiście na ten moment sam nie jestem w stanie się już połapać we wszystkich wariantach, które proponuje Qualcomm. Pozostaje mieć nadzieję, że to się zmieni.Źródło: YouTube / fot. zrzut ekranu z YouTube