Xiaomi szykuje się do europejskiej prezentacji Note’a 11 Pro. Trwają testy

Xiaomi chwali się, że Redmi Note 11 to wielki hit na lokalnym rynku. W godzinę po uruchomieniu sprzedaży, klienci zdążyli zamówić poł miliona egzemplarzy, a zainteresowanie smartfonami dalej jest podobno bardzo wysokie. Nie powinno to jednak nikogo dziwić - seria Note 11, szczególnie w odmianach Pro, to naprawdę solidne urządzenia, z nowoczesnym wzornictwem i bardzo atrakcyjną ceną.



Pro i Pro+ zostały wyposażone w ekran 6,67 cala wykonany w technologii AMOLED z rozdzielczością Full HD+. Jego maksymalne odświeżanie to 120 Hz. Za wydajność odpowiada chipset Dimensity 920, jednak niewykluczone, że europejska wersja modelu dostanie procesor Qualcomma (Snapdragon 778+). Taka informacja przynajmniej pojawiła się w niedawnych przeciekach.



Aparat edycji Pro i Pro+ ma matrycę 108 MP (Samsung ISOCELL HM2) z dodatkowym oczkiem szerokokątnym 8 MP i 2 MP do badania głębi. Baterie mają pojemności 5160 mAh i 4500 mAh, a moc ładowania to 67 lub 120 W.



W Chinach Xiaomi Redmi Note 11 w podstawowej wersji kosztuje 1199 juanów (około 750 złotych), Xiaomi Redmi Note 11 Pro startuje od 1599 juanów (około 1000 złotych), a Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ od 1899 juanów (około 1200 złotych).



Seria Redmi Note 11 została oficjalnie przedstawiona pod koniec października , jednak był to debiut jedynie na rynku chińskim. Jak zwykle, na wprowadzenie urządzenia na inne rynki trzeba poczekać. Początkowo mówiło się, że seria Redmi Note 11 zadebiutuje w Europie dopiero na początku przyszłego roku. Najświeższe doniesienia sugerują jednak, że może to nastąpić znacznie szybciej.Jak podaje portal 91mobiles, modele Note 11 Pro i Note 11 Pro+ są już testowane w Europie i zostały zarejestrowane w odpowiednich urzędach certyfikacyjnych. Zwykle, jest to jeden z ostatnich etapów, jakie urządzenia przechodzą przed wejściem na rynek.Może to oznaczać, że smartfony trafią na Stary Kontynent jeszcze przed końcem roku. Jest to jak najbardziej możliwe, bo na przykład w Indiach, pierwszy model z linii Note 11 (Note 11T 5G) ma zostać przedstawiony już 30 listopada.