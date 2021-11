Maxcom świętuje jubileusz. 180 modeli telefonów i miliony sprzedanych urządzeń w 20 lat

Zaczęło się w latach 90-tych

Maxcom od zawsze w Tychach

Produkty dla konkretnych odbiorców

180 modeli telefonów oraz 50 urządzeń z kategorii wearables, głośników bezprzewodowych, lampek LED oraz modułów fotowoltaicznych. To tylko przykłady urządzeń, które polska marka Maxcom wprowadziła na rynek przez 20 lat swojej działalności.Korzenie Maxcom sięgają pierwszej połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy Arkadiusz Wilusz założył przedsiębiorstwo wielobranżowe MAXTEL. Był to gorący okres rozbudowy sieci telefonii stacjonarnej oraz nadrabiania zapóźnień telekomunikacyjnych w tej części Europy. Maxtel skupił się na sprzedaży hurtowej telefonów stacjonarnych znanych marek.Na przełomie XX i XXI wieku na rynku było już sporo urządzeń, ale brakowało tych w dobrej cenie, z odpowiednią jakością i ciekawymi funkcjami. Tak powstał pomysł stworzenia własnej marki telefonów, a w 2001 roku firma Maxcom sp zoo z dwoma udziałowcami: Arkadiuszem oraz Andrzejem Wiluszem. Spółka koncentrowała się na sprzedaży własnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz radiotelefonów. Przez ostatnie dwie dekady Maxcom urósł do międzynarodowej grupy kapitałowej, dostarczającej elektronikę użytkową pod marką własną oraz sprzęty uznanych na świecie producentów, których jest dystrybutorem.Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że Maxcom przekształcił się w spółkę akcyjną, a od 2017 r. notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.Jedna rzecz w historii Maxcom pozostaje niezmienna – siedziba firmy mieści się w Tychach, gdzie zlokalizowane są również stale rozwijane obiekty magazynowe. To także tu znajduje się dział Wdrożeń oraz Badań i Rozwoju.Maxcom korzysta ze zróżnicowanych kanałów sprzedaży – w tym m.in. głównych operatorów komórkowych w Polsce oraz kilkunastu za granicą. Jego produkty znajdują się również w ofercie sieci handlowych, wybranych dealerów i agentów sprzedaży.Poza produktami pod marką własną, Maxcom zajmuje się również dystrybucją urządzeń uznanych firm, jak Lenovo czy Motorola. Spółka jest też udziałowcem firm: Comtel, będącej producentem sprzętów AGD i RTV marki Noveen, Wisko - produkującej i dystrybuującej akcesoria do smartfonów oraz Rubbee, zajmującej się innowacyjnymi napędami elektrycznymi zmieniającymi dowolny rower klasyczny w rower elektryczny. Aktualnie Maxcom jest obecny w przeszło 30 krajach, głównie europejskich, gdzie doceniany jest za standardy jakościowe oraz umiejętność dostosowania się do trendów.Maxcom jest jednym z europejskich liderów w dziedzinie produkcji klasycznych telefonów komórkowych, które pozostają ważną kategorią produktową firmy. Na szczególną uwagę zasługują te z funkcjonalnościami dedykowanymi osobom starszym. Firma Maxcom wprowadziła do sprzedaży telefon komórkowy dla seniorów w 2008 roku jako pierwsza firma w Europie Centralnej.Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania spółki jej portfolio stało się znacznie szersze. Obecnie tworzą je telefony przewodowe oraz bezprzewodowe, telefony komórkowe, w tym smartfony i telefony wzmocnione, głośniki bezprzewodowe, zegarki i opaski sportowe, urządzenia z kategorii elektromobilności (hulajnogi i napędy elektryczne do rowerów), lampki LED, czy sprzęty z zakresu smart home, IoT. Od 2020 r. w skład Grupy kapitałowej Maxcom wchodzi spółka Maxcom Eco Energy. Oferuje ona moduły fotowoltaiczne własnej marki oraz kompleksowe instalacje systemów energii odnawialnej. Łącznie, Maxcom sprzedaje rocznie ponad 1,2 mln urządzeń.Źródło: Maxcom