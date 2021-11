Zwijany Samsung na oficjalnej stronie internetowej. Rewolucja coraz bliżej

Koncept, który w końcu trafi do produkcji?

Źródło: Samsung



Projekty a rzeczywistość

Na wspomnianej stronie pojawił się też koncept rozsuwanego urządzenia, z ekranem, który rozwija się wraz z obudową. Ten projekt nazwano Slidable Flex i przypomina nieco to co, oferuje



W zakładce elastycznych OLEDów Samsung pochwalił się także wytrzymałością nowych paneli. Podobno, są one w stanie wytrzymać 100 złożeń/rozłożeń dziennie przez 5 lat. Odporność na zużycie została potwierdzona przez francuskie towarzystwo klasyfikacyjne Bureau Veritas, które miało zaświadczyć, że po 200 tysiącach zgięć, ekran dalej działa prawidłowo.



Wszystko to wygląda naprawdę obiecująco, jednak rozwój modeli Samsunga z serii Z Fold i Z Flip pokazuje, że minie jeszcze trochę czasu, zanim elastyczne urządzenia mobilne zdobędą większą popularność. Wciąż nie udało się bowiem uporać z widocznym nawet po rozłożeniu zgięciem, a cena składanych modeli, mimo iż regularnie spada, ciągle jest bardzo wysoka.



Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung



O zwijanych smartfonach i tabletach mówi się już od jakiegoś czasu. Tego typu projekty były już prezentowane w postaci prototypów przez chińskich producentów, a także przez LG, które jakiś czas temu wprowadziło do sprzedaży zwijany telewizor . Najwięcej jednak zawsze wspomina się o Samsungu, który przecież przoduje w innowacjach, już od dwóch lat mając w ofercie składane urządzenia mobilne z elastycznymi wyświetlaczami.Koreański producent zostawia dużo poszlak, które wskazują na to, że może pracować nad zwijanym smartfonem. W maju tego roku zastrzegł on w Europie nazwę Z Roll, a w międzyczasie do sieci trafiły informacje o tym, że firma opatentowała mobilną konstrukcję z elastycznym, rozwijanym ekranem.Teraz dostaliśmy kolejne potwierdzenie tego, że coś jest na rzeczy. Na stronie poświęconej nowym panelom OLED Samsunga pojawiły się potencjalne zastosowania elastycznych matryc, a wśród nich znalazł się Rollable Flex, czyli zwijany w rulon, najprawdopodobniej przenośny, ekran.