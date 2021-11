Nowe informacje o aparacie OnePlusa 10 Pro. Niektórych może rozczarować

Współpraca z Hasselblad może nie pomóc.

Reszta specyfikacji zapowiada się obiecująco

Do sieci trafiła nowa garść informacji na temat OnePlusa 10 Pro. Potwierdził się między innymi odświeżony wygląd smartfona, o którym pisaliśmy kilka dni temu , a także dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat specyfikacji urządzenia.Okazuje się, że największe kontrowersje może wzbudzać aparat. Mimo wcześniejszych wątpliwości, w kolejnej generacji flagowca także powstanie on przy współpracy z firmą Hasselblad. To raczej pozytywna wiadomość, chociaż w “dziewiątce” logo fotograficznej legendy na wyspie aparatów nie niosło za sobą zbyt wiele, jeśli chodzi o jakość samych zdjęć Na razie jednak nie wiemy, jak będzie sprawował się aparat 10 Pro. Już teraz na minus możemy jednak zaliczyć brak peryskopowego teleobiektywu, o którym poinformował leakster DIgital Chat Station. Zamiast tego, OnePlus 10 Pro ma zostać wyposażony w zwykły teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. I choć wciąż nie jest to najgorsze rozwiązanie, to niemal wszyscy główni konkurenci mają już na wyposażeniu peryskop, który daje dużo większe możliwości.OnePlus 10 Pro ma być wyposażony w 6,7-calowy ekran OLED z odświeżaniem do 120 Hz i kamerką do wideorozmów ulokowaną w lewym górnym rogu. Panel będzie lekko zagięty na bokach i wypełni niemal całą przednią ścianę. To niemal pewne, że za wydajność modelu będzie odpowiadał Snapdragon 898, który dostanie wsparcie w postaci 8 lub 12 GB pamięci RAM.Zasilanie ma zostać powierzone akumulatorowi o pojemności 5000 mAh, z obsługą szybkiego ładowania do 125 W. Na pokładzie będzie pracował Android 12 z autorską nakładką OxygenOS w najnowszej wersji.Według nieoficjalnych informacji, OnePlus 10 Pro zostanie zaprezentowany w lutym 2022 roku.Źródło: Android Authority / fot. tyt. OnLeaks / Zouton