15 tanich gadżetów z AliExpress z ekspresową dostawą

1. Zestaw trzech wentylatorów Darkflash DR12 Pro RGB z pilotem

2. Lampa diodowa Ulanzi VL49 - różne warianty

3. Szczoteczka soniczna Oclean F1

4. Klawiatura mechaniczna Metoo TKL

5. Ultradźwiękowe urządzenie ANLAN do oczyszczania twarzy

6. Mikrofon USB z ramieniem, osłonami i pierścieniem LED

7. Automatyczny dozownik do wody

8. Powerbank KUULAA 20000 mAh

9. Szybka ładowarka 20 W PD na USB-C od Baseus

10. Zestaw lampek rowerowych Rockbros - kilka rodzajów

11. Zestaw dla twórcy - uchwyt na smartfon i dwa pierścienie LED

12. Smartwatch Amazfit Bip S Global

13. Retrofity LED Nighteye - różne rodzaje H1, H3, H4, HB4, H7

14. Urządzenie do awaryjnego uruchamiania auta Utrai 1000A

15. Smartwatch Amazfit Neo - różne kolory

Wiele osób nie decyduje się na zakupy na AliExpress z obawy o długi czas wysyłki zakupionych towarów. W dzisiejszym zestawieniu prezentujemy interesujące gadżety z AliExpress, które po zakupie dotrą do Ciebie w ciągu kilku dni! Do ekspresowej wysyłki nie trzeba dopłacać ani grosza.Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.Wentylatory z podświetleniem RGB i pilotem zdalnego sterowania. Współpracują z systemami podświetlenia RGB Fusion, Aura Sync oraz kilkoma innymi.Lampa diodowa z wbudowanym ściemniaczem i możliwością regulacji mocy oświetlenia. Nieoceniona w fotografii mobilnej i podczas kręcenia filmów. Ma wbudowany dyfuzor zmiękczający światło oraz trzy różne mocowania.Lepiej kupić dobrej klasy soniczną szczoteczkę do zębów, niż zostawiać wielokrotność jej ceny każdego roku u dentysty.Jedna z najtańszych klawiatur mechanicznych, której zakup ma sens - o ile oczywiście nie chcesz przeznaczać na tego rodzaju sprzęt kwoty dwukrotnie większej i postawić na lepsze przełączniki Gateron.Ultradźwiękowy peeling pozwala usunąć wszelkiego rodzaju niedoskonałości i nieczystości ze skóry. Przebój sprzedaży na miarę szczoteczki Xiaomi InFace.Świetny zestaw dla amatorów streamingu oraz wszelkiej maści vloggerów. Tani mikrofon daje radę, a towarzyszące mu akcesoria są szalenie przydatne.Jeśli masz zamiar korzystać z 5-litrowych baniaków z wodą pitną, spraw sobie taki oto automatyczny dozownik. Z pewnością się przyda.Powerbank o bardzo dużej pojemności na naprawdę długie podróże. Może ładować urządzenia z maksymalną mocą 10,5 W poprzez porty USB-A lub USB-C.Szybkie ładowarki marki o mocy 20 W od Baseus spisują się doskonale do ładowania urządzeń, do których dołączono przewód z dwóch stron zakończony wtyczką USB-C.Jeździsz na rowerze jesienią i zimą? Zadbaj o odpowiednie oświetlenie rowerowe. Te lampki od Rockbros nie tylko dobrze rozświetlą drogę przed Tobą (postaw na model z jak największą jasnością), ale też sygnalizują pozycję na drodze barwą czerwoną.Kolejny z przydatnych gadżetów dla każdego twórcy, który chce zrobić karierę na TikToku lub YouTube.Lubiany, bardzo ładny zegarek w kuszącej cenie. Wbudowany GPS, ładna obudowa i nawet 40 dni działania na jednym ładowaniu baterii.Wiele osób decyduje się zamienić żarówki halogenowe w samochodzie na retrofity LED dobrej klasy. Ten model stosuje wielu kierowców - ma wyraźnie zaznaczone odcięcie, nie oślepia innych kierowców i jest skuteczniejszy od zwykłej żarówki. W Polsce jego stosowanie nie jest legalne.Mając ten sprzęt już nigdy nie zaskoczy Cię rozładowany akumulator w samochodzie. Po prostu podepniesz go do akumulatora, odczekasz chwilę i odpalisz silnik. Mam, polecam.Popularny zegarek w retro stylistyce. Amazfit Neo to świetny wybór dla każdego, kto potrzebuje ładnego, solidnego i prostego cyfrowego czasomierza.