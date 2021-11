realme 4K TV Stick z Google TV w Europie. Mocny konkurent Chromecast 4 i Xiaomi Mi Box S

Pod koniec września mogliście przeczytać na łamach Instalek o ekskluzywnej indyjskiej premierze przystawki smart TV opartej o Google TV, czyli. Przypominający wyglądem Xiaomi Mi TV Stick czy Amazon Fire TV Stick produkt ma w najbliższym czasie trafić także do Europy.Jak na razie realme 4K Smart Google TV Stick według doniesień portalu Android Planet będzie wprowadzony wyłącznie do Holandii (albo Królestwa Zjednoczonych Niderlandów jak kto woli, jednak skrócone określenie "Holandia" w języku polskim jest wciąż poprawne mimo pewnych zmian nazewnictwa w ostatnich latach). Niestety nic nie wiadomo o ewentualnej późniejszej premierze w Polsce, jednak jest to jak najbardziej możliwe. A jeśli nawet by do tego nie doszło, to o wiele łatwiej sprowadzić towar z innego kraju Unii Europejskiej niż z Indii. Zapewne wtedy nawet część sklepów pokusiła by się o import z Holandii na własną rękę.

realme 4K Smart Google TV Stick od niemalże każdej strony - mamy tylko HDMI i jedno microUSB w roli zasilania / Foto: realme

realme z 4K i Google TV nawet nowszym niż obecnie w Chomecast 4

Wspominany serwis zawiadamia o edycji 4K za 69,99 euro (około 330 złotych w prostym przeliczeniu) i tańszej 2K za 54,99 euro (mniej więcej 260 złotych). Informacje o wariancie 2K mogą być chybione. Podobne doniesienia krążyły o już przez nas, ale finalnie możemy kupić wyłącznie jeden model z full HD. Zakładając 330 złotych, byłaby to bardzo podobna do typowej dobrej ceny z części większych polskich sklepów na Chromecast with Google TV (przystawka często nazywana jest też Google Chromecast 4 lub Google Chromecast 4.0), ale o dziwo realme 4K Smart Google TV Stick ma kilka przewag.Przede wszystkim więcej pamięci wewnętrznej. Chromecast 4 dysponuje bardzo skromną przestrzenią 4,4 GB. Za to realme ma 8 GB, a nawet nowszy system (Google TV na bazie Androida TV 11 zamiast Google TV opartego o Androida TV 10 jak w przypadku Chomecasta) czy pilota z większą liczbą przycisków (tak samo jak ten z Xiaomi czy Google ma mikrofon, a sprzęt wspiera Asystenta Google). Oczywiście przewagą Chromecasta with Google TV jest potencjalnie dłuższe wsparcie z racji bycia produktem samego Google, ale to tylko przypuszczenie. Jednak do Chromecasta możemy zamówić oficjalny opcjonalny zasilacz USB-C z wbudowanym portem sieci LAN, co jest kolejnym plusem dla Google.