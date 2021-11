Nowe routery Huawei WiFi 6 ax. Dla oszczędnych i wymagających z systemem mesh

Standard WiFi 6 ax jest już z nami sporo lat, choć dopiero w ostatnich czasach tak mocno się upowszechnia. Także za sprawą spadających cech urządzeń z obsługą tej generacji sieci bezprzewodowej. Jeśli wystarczą nam podstawowe routery, to Huawei ma nową niedrogą pozycję z tego segmentu. Znajdzie się także coś dla bardziej wymagających, którym potrzeba jest pokrycia sygnałem sporej powierzchni i jeszcze szybszych transferów.



WiFi 6 ax na każdą kieszeń dzięki Huawei WiFi AX2

Pierwszy sprzęt Huawei WiFi AX2 jest dwupasmowym routerem obsługującym standard WiFi 6 ax z transferami dochodzącymi do 1500 Mb/s. Funkcja True Dual Band pozwala na automatyczne przełączanie się urządzeń pomiędzy pasmem 2,4 GHz, a 5 GHz. Świetną sprawą jest możliwość pracy w autorskiej adaptacji systemu mesh, czyli HarmonyOS Mesh+. Router Huawei WiFi AX2 może stać się częścią takiej sieci, czyli łączyć się przewodowo lub bezprzewodowo z innymi routerami tworząc wiele punktów dostępu WiFi. Jednak z taką samą nazwą sieci i płynnym przełączaniem, dla użytkownika wygląda to nie jak wiele routerów, a bardziej jeden z antenami rozsianymi po całym domu lub firmie.



Huawei WiFi AX2 dysponuje trzema portami LAN/WAN / Foto: Huawei



Pojedynczy Huawei WiFi AX2 zapewnia pokrycie zasięgiem do 160 metrów kwadratowych. Wracając na chwilę do przełączania się przy korzystaniu z systemu mesh - "Stabilność połączenia wynika również z technologii Super Seamless Roaming, która obsługuje siedem algorytmów roamingu, w tym standardy 802.11k i 802.11v. Dzięki temu, gdy użytkownicy poruszają się po domu, ich podłączone do sieci urządzenia płynnie przełączają się pomiędzy routerami. Opóźnienie roamingu wynosi zaledwie 50 ms."



Huawei udostępnia pakiet dodatkowych funkcji i zabezpieczeń w swoich routerach

W kwestii bezpieczeństwa otrzymujemy Huawei HomeSec, czyli wielowarstwową ochronę sieci, w tym przed atakami brut force. Oczywiście jak przystało na WiFi 6 ax, sprzęt obsługuje szyfrowanie i uwierzytelnianie WPA3 z 192-bitowymi zabezpieczeniami. W razie potrzeby można ustawić osobną sieć gości.



Router Huawei WiFi AX2 można sparować z innymi punktami autorskiej sieci HarmonyOS Mesh+ / Foto: Huawei



Kolejną coraz bardziej standardową dla nowoczesnych urządzeń sieciowych opcją, jest zawarta także w Huawei WiFi AX2 obsługa nie tylko poprzez panel w przeglądarce internetowej, ale też mobilną aplikacją (Huawei AI Life). "Aplikacja zapewnia zestaw narzędzi Smart Diagnosis, które umożliwiają rozwiązywanie problemów z siecią Wi-Fi oraz zarządzanie urządzeniami podłączonymi do sieci", a także ustawienia kontroli rodzicielskiej. Router Huawei WiFi AX2 można nabyć w rekomendowanej cenie 199 złotych.



Wieloelementowy zestaw Huawei WiFi Mesh 7 z łącznym transferem nawet do 6600 Mb/s

Jeśli oczekujecie więcej, to nie ma też problemu. Zestaw Huawei WiFi Mesh 7 składający się z dwóch lub jednego elementu zapewni transfer nawet do zawrotnych 6600 Mb/s. Jednoczęściowa edycja pokryje aż do 230 metrów kwadratowych, a dwuczęściowy aż do 550 metrów kwadratowych. Każdy obsługuje trzy pasma zgodnie z AX660 Tri-Band. Pierwsze 5 GHz High do 4804 Mb/s, drugie 5 GHz Low do 1201 Mb/s i dla sprzętów nieobsługujących 5 GHz lub większych odległości ostatnie 2,4 GHz do 574 Mb/s. Daje to łącznie do 6600 Mb/s. Spokojnie dostarczy nawet strumieniowanie 8K dla kilku urządzeń.



Szybkie podłączanie do sieci bez wpisywania hasła, wystarczy parowanie z NFC / Foto: Huawei



Co ważne, stabilne i szybkie połączenie zapewnia modulacja 4K QAM, wielopasmowa antena kierunkowa 4 x 4 MIMO czy Super Seamless Roaming z ośmioma algorytmami roamingu do płynnego przełączania z opóźnieniem zaledwie 50 ms. Oczywiście podobnie jak w przypadku tańszego routera Huawei WiFi AX2 także mamy do dyspozycji aplikację Huawei AI Life, Smart Diagnosis, sieć gości WPA3, zabezpieczenia Huawei HomeSec czy możliwość rozszerzenia dzięki HarmonyOS Mesh+.



Dwa routery z zestawu Huawei WiFi Mesh 7 powinniśmy rozstawić w bardziej oddalonych miejscach w celu lepszego pokrycia całości budynku / Foto: Huawei



Jednak Huawei WiFi Mesh 7 ma też dodatkowe funkcje. Chociażby Huawei Share do szybkiego podłączania smartfonów (wystarczy przyłożyć smartfon z Androidem do jednego z elementów zestawu) bez konieczności wpisywania hasła sieciowego. Każdy z routerów został wyposażony w cztery gigabitowe porty WAN/LAN. Huawei WiFi Mesh 7 z dwoma elementami to sugerowany koszt 1899 złotych, a jednoelementowy zestaw 1099 złotych.



Każdy z routerów został wyposażony w cztery gigabitowe porty WAN/LAN. Huawei WiFi Mesh 7 z dwoma elementami to sugerowany koszt 1899 złotych, a jednoelementowy zestaw 1099 złotych.

Źródło i foto: Huawei

Szybka sieć dla różnej zasobności portfela.