Znamy datę premiery Honora 60. Oficjalna zapowiedź

O Honorze 60 wiemy stosunkowo niewiele

Dotychczas, do sieci nie trafiło zbyt dużo informacji na temat serii 60, ale wiemy, że będzie ona miała na pewno trzy modele: Honor 60, Honor 60 Pro i Honor 60 SE. Poza tym, fotografie przedstawiające gwieździste niebo, które udostępnił Hairong, mogą sugerować, że przynajmniej jeden z modeli (zapewne Pro) dostanie zaawansowany tryb nocny. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że wcześniejsze przecieki mówiły o aż pięciu aparatach w jednym z nadchodzących smartfonów. Aparaty w pozostałych wersjach też mają zyskać solidne odświeżenie, ponieważ ta kwestia była rzeczą, na którą użytkownicy i recenzenci najczęściej narzekali w 50.



Jeśli chodzi o wydajność, Honor ma znów postawić na rozwiązania od Qualcomma. Nieoficjalnie mówi się, że 60 może bazować na Snapdragonie 870, czyli jednostce o poziom lepszej niż 778G z poprzednika. Bardzo możliwe, że odmiana Pro będzie też wyposażona w błyskawiczne ładowanie z mocą 100 W.



Zaledwie niecały miesiąc temu informowaliśmy, że seria Honor 50 wchodzi do Europy, a tymczasem producent już zorganizował premierę następnej generacji. O tym, że zbliżają się nowe modele chińskiej marki było wiadomo już od kilku tygodni, jednak dopiero teraz potwierdziło się, że chodzi właśnie o flagową serię. Co więcej, wydarzenie, na którym urządzenia ujrzą światło dziennie, odbędzie się już za kilka dni.CEO Honora, Jiang Hairong, opublikował na portalu społecznościowym Weibo zapowiedź premiery w postaci trzech zdjęć, przedstawiających głównie kosmos, a także datę - 22 listopada. Oznacza to, że nowe smartfony zadebiutują już w najbliższy poniedziałek. Będzie to oczywiście wydarzenie inaugurujące sprzedaż tylko na chińskim rynku. Europejska premiera, tak jak w przypadku 50, odbędzie się zapewne dopiero kilka miesięcy. Na razie, nie doczekaliśmy się jeszcze nawet polskiego debiutu 50 i trzeba przyznać, że jeśli ma on w ogóle się kiedykolwiek pojawić, to poślizg się naprawdę duży.