Konkurs! My testujemy Huawei nova 9, a Ty możesz wygrać smartfon

Świetny sprzęt do zgarnięcia.

Huawei nova 9 - co oferuje?

Huawei nova 9 - KONKURS

Od kilku tygodni w naszej redakcji testujemy najnowszy smartfon Huawei nova 9, który niedawno zadebiutował na polskim rynku. Tym razem to nasi Czytelnicy mogą zdecydować, jak przetestujemy urządzenie. Zgadza się - to Wy zaproponujecie nam, na co zwrócić uwagę podczas testów nova 9 - liczymy na kreatywne pomysły!Przy okazji, wspólnie z marką Huawei przygotowaliśmy konkurs, a nagrodą główną jest właśnie nova 9 - smartfon wyróżniający się aparatem fotograficznym 50 MP Ultra Vision, szybkim ładowaniem oraz ultrasmukłą i lekką konstrukcją.Jak już wspominałem w moich pierwszych wrażeniach , moją uwagę przykuła szczególnie solidna i smukła obudowa. Urządzenie wygląda jak flagowiec, a w dodatku jest bardzo lekkie - waży zaledwie 175 gramów. Ciekawym akcentem stylistycznym jest pierścieniowa konstrukcja modułu aparatów fotograficznych.Skoro już o fotografii mowa. W nowym smartfonie Huawei zaimplementowano system aparatów fotograficznych Ultra Vision wyposażony w cztery obiektywy, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 50 MP.W obiektywie zastosowano duży sensor oraz filtr w układzie RYYB, a dzięki niemu rejestrowane jest o 40% więcej światła w porównaniu do tradycyjnego filtra RGGB.Na pokładzie znajdziemy też dodatkowe obiektywy takie jak ultraszerokokątny 8 MP, makro 2 MP i sensor do pomiaru głębi ostrości, również 2 MP. Nie zabrakło solidnej kamerki selfie, ta umieszczona dyskretnie na środku ekranu w niewielkim otworze oferuje rozdzielczość 32 MP.Smartfon nie zawiedzie osób, które preferują żywe i świetnie odwzorowane kolory. To zasługa jasnego ekranu OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który sprawdzi się do oglądania filmów czy grania w mobilne tytuły.Jak wcześniej wspomniałem, nova 9 jakością wykonania może konkurować z flagowcami, podobnie jest w kwestii ładowania baterii. Urządzenie wspiera technologię Huawei SuperCharge 66W, która umożliwia naładowanie telefonu do pełna w ciągu jedynie 38 minut.Smartfon wspiera mobilne usługi Huawei, które dają dostęp do wielu usług, w tym ID Huawei i sklepu z aplikacjami AppGallery, którego zasoby dynamicznie rosną. Znajdziecie tam apki związane z pracą, podróżami czy rozrywką.Zasady konkursu są bardzo proste -Autor najciekawszej propozycji otrzyma smartfon nova 9, a my zrealizujemy recenzję zgodnie z założeniami.Pamiętajcie, aby wziąć pod uwagę najważniejsze cechy urządzenia, ale liczy się przede wszystkim kreatywność! Zgłoszenia możecie przesyłać za pomocą poniższego formularza:Na zgłoszenia czekamy przez 7 dni od startu konkursu. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Szczegóły znajdziecie w regulaminie . Zapraszamy i życzymy powodzenia :)