Nowy TV QLED Xiaomi w Polsce. Aż 900 zł taniej na start sprzedaży

Telewizor w dobrej cenie.

Nowy telewizor Xiaomi Q1E 55 cali

Xiaomi to nie tylko smartfony. Firma posiada w swoim ekosystemie wiele produktów przydatnych w domu, a od jakiegoś czasu z powodzeniem sprzedaje też telewizory z Android TV.Już 22 listopada na rynek trafi, którego rekomendowana cena wynosi 3599 złotych. W poniedziałek,rozpocznie się specjalna promocja, w której telewizor będzie kosztować jedynie. Promocja potrwa tylko do godziny 23:59 tego dnia lub do wyczerpania zapasów.Nowy model telewizora Q1E wyposażono w wyświetlacz 4K z kropkami kwantowymi (QLED). Producent podaje, że wyświetla on 97% gamy kolorystycznej DCI-P3, co jest jednym z najlepszych wyników w tej klasie urządzeń. Spektrum kolorystyczne osiąga 103% palety barw NTSC. Co ważne, panel jest zgodny ze standardami Dolby Vision i HDR10+ i wykorzystuje technologię MEMC 60 Hz.Xiaomi TV Q1E 55" może pochwalić się też bezramkową, nowoczesną obudową. Dzięki 30-watowemu nagłośnieniu stereo (2x 15W), składającemu się z podwójnych głośników wysokotonowych i poczwórnych głośników niskotonowych, a także obsłudze standardów Dolby Audio™ i DTS-HD, urządzenie z powodzeniem może być centrum domowego kina i źródłem muzyki.Nowy smart TV Xiaomi działa z systemem Google Android TV 10.Źródło: Xiaomi