AMD czy NVIDIA? To może Xindong Fenghua?

Kolejny rywal AMD i NVIDIA.

Xindong Fenghua to nowe karty graficzne dla graczy

Rywalizacja na rynku kart graficznych rozkręca się i jest to doskonała wiadomość dla każdego konsumenta. Wiemy już, że w przyszłym roku w sklepach pojawią nowe układy graficzne Intel Arc dla graczy. O serca graczy w 2022 roku zawalczą jednak nie tylko NVIDIA, AMD i Intel, ale również chińska firma Xindong, która ogłosiła właśnie rychłą premierę swojego GPU o nazwie Fenghua.Xindong to marka, która europejskiemu odbiorcy nic nie mówi, ale czy znacie choćby 10 z co najmniej kilkudziesięciu chińskich marek motoryzacyjnych, które z większym lub mniejszym sukcesem sprzedają samochody w Azji? No właśnie. Firma ta zaprezentowała właśnie swoją pierwszą kartę graficzną o nazwie Xindong Fenghua No. 1, czyli po prostu "Fenghua numer 1". Jego chip został zaprojektowany przez Innosilicon.Fenghua No. 1 wydaje się być wielochipletowym procesorem graficznym z podsystemem pamięci opartym na kościach GDDR6X, który obsługuje wszystkie nowoczesne (i starsze) interfejsy programowania aplikacji dla grafiki i obliczeń, w tym DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL, a nawet OpenGL ES. Może współpracować z systemami Windows, Linux oraz... Android. Układ wykorzystuje interfejs PCIe Gen4 do łączenia się z hostem i może wyświetlać grafikę za pomocą interfejsów DisplayPort, eDP 1.4 i HDMI 2.1, tak jak wszystkie najlepsze karty graficzne NVIDIA i AMD.Wydajność Xindong Fenghua No. 1 pozostaje tajemnicą. Xindong twierdzi natomiast, że dedykuje swoje GPU do komputerów stacjonarnych, serwerów do gier w chmurze, gier mobilnych w chmurze, komputerów stacjonarnych Xinchuang i stacji roboczych.Trudno powiedzieć, czy procesor graficzny Xindong Fenghua będzie realnym konkurentem dla Radeonów od AMD i GeForce'ów od NVIDIA. Mimo to kolejny rywal powinien w jakiś tam sposób zamieszać na rynku - początkowo zapewne wyłącznie chińskim.Źródło: Xindong