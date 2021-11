Składany smartfon dla każdego? Realme pracuje nad GT 2 Fold

Wiemy, jak może wyglądać.

Źródło: 91mobiles



Póki co, specyfikacja zapowiada się nieźle

Szkic, który obiegł sieć, ma również kilka przypisów, które zdradzają niektóre elementy specyfikacji modelu. Oba wyświetlacze smartfona mają zostać wykonane w technologii AMOLED, z czego wewnętrzny będzie miał przekątną 8 cali, a zewnętrzny - 6.5 cala.



Jest też oznaczenie dotyczące aparatów. Główny układ ma składać się z dwóch jednostek: 50 MP + 50 MP. Nie znamy szczegółów na temat kamerki do wideorozmów, poza tym, że będzie znajdowała się w prawym górnym rogu dużego ekranu. Możemy oczekiwać, że smartfon będzie miał także solidny procesor i większość najlepszych funkcji, jakie posiadają obecne na rynku modele (GT czy GT Neo 2).



Nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat premiery, ale przecieki sugerują, że może ona nastąpić szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa, co mogłoby wskazywać na przykład jeszcze na końcówkę tego roku.



Źródło:



Już od kilku tygodni mówi się o tym, że Realme ma w końcu zaprezentować prawdziwego flagowca, czyli smartfon z najwyższej półki, bez żadnych kompromisów i kompleksów względem najważniejszych graczy na rynku. Byłby to ruch zupełnie naturalny, bo firma szturmem podbiła średnią półkę i w krótkim czasie weszła do czołówki największych producentów smartfonów w Europie . Wszystko wskazuje jednak na to, że klasyczny flagowiec to nie wszystko, co szykują Chińczycy.Do sieci wyciekły właśnie szkice przedstawiające składany smartfon Realme, który już w niedługim czasie może zostać zaprezentowany. Znając strategię marki, możemy spodziewać się dobrze wyposażonego sprzętu, który, w przeciwieństwie do wszystkich dotychczasowych składanych modeli, będzie dostępny w przystępnej cenie.GT 2 Fold, bo tak według źródeł przecieków ma nazywać się urządzenie, ma mieć formę podobną do Samsunga Galaxy Fold, a więc smartfona z dwoma ekranami: jednym dużym, wewnątrz konstrukcji i mniejszym, zewnętrznym. Udostępnione szkice ujawniają także obecność aparatów po obu stronach i czytnika linii papilarnych na krawędzi.