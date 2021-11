Motorola szaleje. Flagowy model G200 ze Snapdragonem 888+ i świetną ceną

Ciekawa premiera.

Źródło: Motorola



W specyfikacji tylko dwa niewielkie braki

Motorola wyposażyła G200 w spory ekran IPS o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+. Maksymalne odświeżanie obrazu to aż 144 Hz, a panel dodatkowo może pochwalić się wsparciem dla DCI-P3 i HDR10. Wydajność powierzono najlepszemu obecnie chipsetowi - Snapdragonowi 888+, sparowanemu z pamięcią RAM typu LPDDR5 o pojemności 8 GB i 256 GB pamięci UFS 3.1.



Jeśli chodzi o aparaty - najważniejsza jest jednostka główna, która ma matrycę 108 MP i optykę f/1.9, a asystuje jej dodatkowy aparat 8 MP f/2.2 z obiektywem ultraszerokokątnym z funkcją makro i 2 MP do mierzenia głębi. Na przednim panelu znajdziemy z kolei aparat 16 MP.





Źródło: Motorola



G200 nie ma się czego wstydzić także w kwestii zasilania. Smartfon uzbrojono bowiem w akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30W. Poza tym, jest oczywiście modem 5G, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), NFC i złącze USB C. Obudowa jest odporna na niewielkie zachlapania - posiada certyfikat IP52 i wygląda nieco bardziej poważnie, niż w przypadku G100, wyposażonego w charakterystyczne, niebieskie obwódki obiektywów aparatów. Na pokładzie domyślnie pracuje Android 11, wzbogacony zapewne o tradycyjne rozszerzenia Motoroli i z perspektywą aktualizacji do 12.



Specyfikacja, jak widać, jest niemal kompletna, a będąc nieco czepialskim, można ponarzekać jedynie na brak głośników stereo i złącza audio.





Źródło: Motorola



Polska cena jest naprawdę rozsądna

Tak jak wspomniałem wcześniej, głównym powodem, przez który poprzednik nie zyskał dużej popularności, była zdecydowanie za wysoka cena. G200 jest jednak sprzętem dużo lepszym pod względem specyfikacji, a już na start kosztuje aż 500 zł mniej, czyli dokładnie 1999 złotych. Wydaje się to bardzo uczciwą propozycją, szczególnie, że mamy tu do czynienia z jednym z najtańszych (na polskim rynku najtańszym) smartfonem ze Snapdragonem 888+, co sprawia, że mogą się nim zainteresować też mobilni gracze i osoby szukające najwyższej wydajności w niskiej cenie. W sprzedaży będą dostępne dwie wersje kolorystyczne: Stellar Blue i Glacier Green.



Źródło: Motorola / fot. tyt. Motorola



